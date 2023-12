CLASH PRONOS. VICTOIRE DE TOULOUSE A L'EXTÉRIEUR EN COUPE D'EUROPE ? NOS RÉDACTEURS NE SONT PAS D'ACCORD !

Ce week-end aura lieu la deuxième journée de la Coupe des Champions. Après une belle victoire face à Cardiff, Toulouse enchaînera-t-il à Londres ?

Après un début de saison un peu décevant et des internationaux ayants du mal à se remettre dans le bain, Toulouse a livré son match référence le week-end dernier. Tout le monde, ou presque, était présent pour cette rencontre, et a contribué au succès bonifié des Toulousains. Ce dimanche, les champions de France en titre se déplacent à Londres, face à une équipe joueuse qui a remporté son premier match. Ce match risque d'être spectaculaire, mais qui prendra le meilleur ? Nos rédacteurs ne sont pas d'accord sur l'issue de la rencontre.

VOIR LA COTE SUR WINAMAX

Lucas : Le voyage en Angleterre ne sera pas une promenade de santé pour Toulouse ! Alors oui, les champions de France ont largement gagné face à Cardiff, mais les joueurs de Londres ont été très impressionnants lors de la première journée.

Thibault : Oui, c'est un bon test pour les Toulousains en vue des phases finales. Ils ont pu répéter leurs gammes face aux Gallois et engranger de la confiance, maintenant, il va falloir être non seulement efficace en attaque, mais aussi en défense. La clé du match, comme l'a dit l'entraîneur des champions de France, sera devant. Et je pense que Toulouse est mieux armé que les Anglais.

Lucas : Devant, le match sera rude, mais les Anglais ont de gros porteurs de ballons qui peuvent épuiser la défense toulousaine. Cette équipe de Londres semble plus rodée, avec un jeu maitrisé. En plus de cela, ils sont performants à domicile alors que Toulouse ne compte qu’une victoire à l’extérieur cette saison, chez les promus Oyonnax…

Thibault : C'est justement pour ça que je parle de gros tests pour les Toulousains. S'ils veulent jouer les premiers rôles en coupe des champions comme au niveau national, il faut être en capacité de s'imposer à l'extérieur. Le staff va à nouveau aligner une grosse équipe pour ce déplacement avant de mettre au repos de nombreux cadres. On sent que les automatismes reviennent chez les champions de France et va payer ce dimanche en Angleterre.

Lucas : De toute façon, on peut s’accorder sur le fait que le match sera serré. Je suis d’accord avec toi sur le fait que Toulouse se relance bien, que les automatismes reviennent, mais sur un match de cette envergure, face à cette équipe, je pense que cela pêchera en fin de match. Les Londoniens sont forts en fin de rencontre, ils l’ont prouvé lors de la première journée. Je pars sur une victoire des locaux, mais point de bonus défensif pour Toulouse, 28-26.

Thibault : Un point de bonus défensif serait déjà un bon résultat. D'autant que le nouveau format de la compétition avec les 8ᵉ de finale permet à plus de clubs de se qualifier. Mais je pense que les Toulousains en veulent plus. Succès 22 à 18 du Stade.

VOIR LA COTE SUR WINAMAX

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr ( 09 74 75 13 13 - appel non surtaxé). Les jeux d’argent sont strictement interdits aux mineurs. Jouer n’est pas une alternative au travail, et ne permet pas de s’enrichir.