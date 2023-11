CLASH PRONOS. VICTOIRE DE PAU A DOMICILE FACE A TOULOUSE ? NOS RÉDACTEURS NE SONT PAS D'ACCORD

Pour le dernier match de cette 5e journée de championnat, le leader palois affronte Toulouse à domicile ! Nos rédacteurs ne sont pas d'accord sur le résultat du match.

Nouvelle journée de championnat après le mondial en France. Après quatre matchs, Pau est en tête du classement, et réussit une parfaite entame de saison. En face, Toulouse est cinquième, et récupère les joueurs de l'équipe de France au compte goûte. Si Pau joue de mieux en mieux, et a réussi à gagner sur la pelouse de Perpignan avec la manière, Toulouse n'a pas convaincu à domicile face à Bordeaux. Néanmoins, les champions de France en titre se déplacent dans le Béarn avec des intentions de victoires. Nos rédacteurs Lucas et Thibault ne sont pas d'accord sur le résultat du match !

Lucas : Quel début de saison de la Pau ! À vrai dire, ils proposent un des plus beaux jeux du championnat ! Face à Toulouse, ça devrait être un match très ouvert, mais au Hameau, je pense que Pau va prendre le meilleur. Je trouve que le pack est vraiment solide, et Toulouse ne jouera pas encore avec sa meilleure équipe…

Thibault : C'est que Toulouse n'est pas vraiment en réussite sur la pelouse paloise. La dernière victoire remonte à 2020 ! Mais le champion de France a montré de très belles choses en ce début de saison malgré l'absence de ses cadres. Les habituels finisseurs ont fait le boulot et prouvé qu'ils avaient du mental pour aller chercher des victoires. Ils ne sont peut-être pas favoris et c'est pour ça que les Palois doivent se méfier.

Lucas : Oui, comme toujours avec Toulouse, il faudra se méfier et jouer à 100% jusqu’à la fin du match. Contre Bordeaux, les Toulousains ont remporté le match dans les 10 dernières minutes ! Néanmoins, la charnière anglaise de Pau inspire confiance, et va savoir calmer le jeu et temporiser lorsqu’il le faudra. En plus de cela, Pau a déjà battu le Racing et a corrigé Lyon à domicile !

Thibault : Solides à la maison ces Béarnais en effet. Mais c'est une nouvelle saison qui commence et le champion en titre va enclencher la seconde. Ce déplacement est l'occasion parfaite pour marquer les esprits et montrer qu'il faudra encore compter sur Toulouse pour le titre. Les internationaux vont faire leur retour et ça va faire la différence selon moi. Je vois bien les visiteurs faire une grosse entame face à des Palois qui auront la pression.

Lucas : Justement, je vois également une grosse entame toulousaine, avec de belles percées ! Mais à mon sens, les Palois vont capituler sur les erreurs des Toulousains, encore trop fougueux (pour les plus jeunes). Toulouse n’a pas encore trouvé son rythme de croisière, et face à un adversaire aussi en forme, ce n’est pas simple. Le match sera serré, mais au vu des dernières prestations des deux équipes, je vois Pau gagner 28/22.

Thibault : Presque 30 points face à Toulouse ! Je n'y crois pas une seconde ! On est d'accord sur le fait que le résultat devrait être serré. Les Palois vont donner du fil à retordre aux visiteurs, mais ces derniers vont prendre le meilleur pour une victoire 21 à 17, bonus défensif mérité pour les Béarnais qui resteront dans le haut du classement.

Les Palois vont-ils réussir à battre cette belle équipe de Toulouse ? Rendez-vous dimanche soir pour avoir le verdict. Une chose est sûre, le spectacle sera de la partie, avec deux clubs qui aiment jouer.

