CLASH PRONOS. Victoire de Paris sur Toulouse dans le fameux Classico ? Nos rédacteurs ne sont pas d'accord !

Ce dimanche soir, Paris accueille Toulouse pour l'une des affiches les plus attendus de l'année, le Classico ! Qui va réussir à prendre le meilleur ?

Avec cinq victoires chacun en huit journées de championnat, Paris et Toulouse se suivent au classement ! Les soldats roses sont sur la première marche du podium, tandis que Toulouse est sixième. Néanmoins, les joueurs de la capitale semblent plus dominateurs en ce début de saison, et les internationaux toulousains peinent à revenir à leurs formes habituelles. Impossible pour nos rédacteurs, Lucas et Théo, de se mettre d'accord sur l'issue de la rencontre.

Lucas : Hey Théo ! Ce week-end, je crois bien que le véritable Classico est de retour ! Les deux équipes ont gagné le même nombre de matchs, mais j’ai tendance à voir Paris supérieur à Toulouse. Les internationaux ont du mal à retrouver du rythme, et Paris a réussi de beaux coups en ce début de saison.

Théo : Salut Lucas, j’espère aussi ! Vu la tendance des dernières saisons, je peux comprendre ce que tu dis. Toulouse réussit mal à Paris depuis 2020. Mais cette fois, les Hauts-Garonnais ont besoin de points…

Lucas : Oui, mais ils peuvent aussi faire tourner en vue la Coupe d’Europe ! Ils reçoivent Glasgow la semaine prochaine, et la campagne européenne est tout aussi importante pour eux cette saison. En plus de cela, Paris reste sur deux revers de suite et aura à cœur de gagner devant ses supporters.

Théo : Pour l’enjeu du match, je n’espère pas. Cela fait trop longtemps que ça dure. En étant optimiste, si une belle équipe est envoyée, je vois Toulouse montrer un peu du caractère, ce qui lui manque souvent depuis le début de saison. Mais avant la coupe d’Europe, c’est aussi le meilleur moyen de prendre en confiance que de gagner à Paris.

Lucas : Si tu vas par là, tu arriveras presque à me convaincre, mais je vais écouter ma première intuition. Je pense que la charnière de Paris va poser beaucoup de problèmes aux Toulousains, autant que leur mêlée surpuissante d’ailleurs. Je pars sur une belle victoire parisienne, 27-10.

Théo : Il y a aussi les premiers couacs extra-sportifs à gérer pour Paris, qu’on a appris cette semaine. Bien sûr, les hommes de la capitale ne lâcheront pas comme ça chez eux, mais nul doute que Toulouse va s’en servir pour appuyer là où ça fait mal et pourquoi pas l’emporter. Victoire 24 à 27 pour les mangeurs de cassoulet.

Les Parisiens vont-ils laver leur affront après un revers à domicile contre les voisins franciliens ? Toulouse va-t-il préparer au mieux sa campagne européenne ? Réponse ce dimanche soir ! Une chose est sûre, de l'engagement sera au rendez-vous de cette rencontre qui reste unique dans le championnat !

