CLASH PRONOS. VICTOIRE DE MONTPELLIER FACE A CLERMONT ? NOS RÉDACTEURS NE SONT PAS D'ACCORD

L'équipe de Montpellier affronte Clermont ce samedi à domicile. Un match qui doit lancer les Montpelliérains vers de meilleurs résultats. Nos rédacteurs ne sont pas d'accord sur le score.

Pas le temps de se morfondre de ce début de saison hasardeux pour Montpellier, qu'il faut déjà préparer la venue de Clermont. Les Auvergnats ont réussi à prendre le point de bonus offensif face à Bayonne, à domicile, et tiennent peut-être le match référence dont ils avaient besoin. Montpellier reste sur une série de quatre rencontres sans victoire, mais il n'est pas l'heure de tirer la sonnette d'alarme. Les Héraultais ne sont pas précis, certes, mais ne sont pas largués pour autant. Actuellement treizième du championnat, ces derniers espèrent accrocher une seconde victoire ce week-end.

Lucas : Hey ! Ce week-end, j’ai hâte de regarder le match entre Montpellier et Clermont, tu vois ! Bien que les locaux ne soient pas en forme, je suis sûr qu’ils vont produire du beau jeu. En face, Clermont réussit très bien ses coups à domicile, mais voyage mal… qu’en penses-tu ?

Thibault : Clairement, Clermont a beaucoup de mal en déplacement. Un an sans victoire, c'est long ! Mais je sais que la série va se terminer ce samedi. Les Auvergnats sont en confiance. Bien évidemment, ça ne suffira pas. Il faudra être discipliné et solide en défense. Nul doute que l'entraîneur clermontois aura insisté là-dessus cette semaine.

Lucas : Comme tu dis, plus d’un an sans gagner et ce n’est pas pour rien. Montpellier est une belle équipe, et rien n’est plus dangereux dans ce championnat qu’une bête blessée. Ne sois pas si sûr de toi, bien que les locaux aient perdu leurs quatre derniers matchs, ils n’ont jamais pris l’eau ! Face à Bordeaux, ils n’ont pas démérité non plus. Je pense qu’il faut un temps d’adaptation avec le nouveau staff, et le match contre Clermont devrait leur permettre de lancer leur saison. En plus, les internationaux seront de retour !

Thibault : Tu parles des retours d'internationaux pour Montpellier, mais je ne pense pas que ce soit un si gros avantage que ça. Les mecs n'ont pas joué avec leur équipe depuis des mois. Ils vont manquer de repères. À l'inverse, Clermont est une équipe qui tourne avec tous ses joueurs depuis le début de la saison. La machine est lancée et huilée. Le staff ne va pas faire tourner en alignant les cadres d'expérience, et ça va faire la différence.

Lucas : La machine est lancée à domicile, certes, mais à l’extérieur, Clermont a lourdement perdu à Lyon et à Oyonnax. À Montpellier, les joueurs seront galvanisés par une victoire qui sera primordiale pour le reste de la saison. Je pense que ce surplus de motivation va leur permettre de gagner la rencontre, je pars sur un 27-22 pour Montpellier, avec un bonus défensif pour Clermont.

Thibault : Je te rejoins sur le fait que la rencontre sera serrée. Mais pas sur le nombre de points inscrits. Je sais que tu aimes bien t'emballer en annonçant des essais à tout-va. Mais ce match ne se jouera pas nécessairement sur les essais. Il y aura justement de la pression et de la tension, et les visiteurs vont en profiter pour punir leurs fautes grâce à leur artilleur. Victoire 19 à 13 de Clermont.

Les Montpelliérains vont-ils enfin réussir à rentrer dans leur saison ? Clermont va-t-il remporter son premier match à l'extérieur depuis plus d'un an ? Cette rencontre a son lot d'interrogations, mais sera particulièrement intéressante à suivre.

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr ( 09 74 75 13 13 - appel non surtaxé). Les jeux d’argent sont strictement interdits aux mineurs. Jouer n’est pas une alternative au travail, et ne permet pas de s’enrichir.