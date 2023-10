CLASH PRONOS. Spectacle, suspense, les demi-finales seront-elles à sens unique ? Le débat de la rédaction

Place aux demi-finales de la Coupe du monde avec la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Angleterre et l'Argentine. Qui va se hisser en finale ? Nos rédacteurs en discutent.

Plus que quatre matchs à jouer dans ce Mondial 2023. La France n'est malheureusement plus en lice après sa défaite face à l'Afrique du Sud en quart. Laquelle retrouvera l'Angleterre samedi soir pour un remake de la finale de la précédente édition. Les Sud-Africains courent après un quatrième titre à l'instar de la Nouvelle-Zélande. Vendredi soir, les Néo-Zélandais affrontent l'Argentine à Saint-Denis. Sur le papier, les deux nations triplement titrées sont favorites. Mais sur un match, tout est possible. Nos rédacteurs Théo et Lucas partagent-ils le même avis sur le résultat final ?

Théo : Pour les demies, pas de grande surprise au vu des affiches. Comme prévu, les représentants des poules À et B sont largement favoris face à ceux des poules C et D. En ce sens, je vois mal comment l’Argentine peut surprendre les Néo-Zélandais ni comment les Anglais peuvent faire vaciller les Sud-Africains. Factuellement, je me dis qu’il n’y aura pas de surprise et que le match des Blacks peut même tourner à la démonstration. Même si je garde en tête que la coupe du monde a sa magie que la raison ignore…

Thibault : Oui, c'est vrai que sur le papier, la Nouvelle-Zélande comme l'Afrique du Sud sont favorites. Néanmoins, si on se focalise sur la première demie vendredi, je pense que ce sera plutôt serré. Au moins en première période. Même si l'écart moyen entre les Néo-Zélandais et les Argentins est de 21 points lors de leurs trois affrontements à la Coupe du Monde, la première période a toujours été assez serrée, avec 5,3 points d’écart aux citrons. Je vois les Sud-Américains démarrer très fort. Et peut-être même marquer en premier.

Théo : C’est vrai qu’en 2015, on ne voyait pas les Argentins poser de problèmes aux NZ. Mais il faut regarder les formes actuelles, aussi. Les Pumas ont de la grinta, c’est ça, mais qu’auront-ils d’autre à proposer face à ceux qui viennent de terrasser l’Irlande ? On se souvient de leur dernier affrontement lors du Rugby Championship, où les Argentins en ont pris 40 à Mendoza… Je pense que si les Néo-Zélandais parviennent à marquer tôt dans la rencontre, on pourrait finir dans ces standards. Je pense que Jordan va continuer d’affoler les compteurs aussi, bien décalé dans son couloir droit que visent souvent les triples champions du monde.

Thibault : Ça pourrait effectivement tourner à la démonstration. Les Néo-Zélandais ont battu l’Argentine sur le score cumulé de 62-12 en deuxième mi-temps. En revanche, rien écrit dans l'autre demie. L'Angleterre a remporté 3 de ses 5 derniers matches contre l'Afrique du Sud. Mais je vois quand même les Sud-Africains l'emporter, mais peut-être sur un score serré. 2 des 4 dernières confrontations ont été décidées par un écart d'un seul point. Franchement, je ne vois pas beaucoup d'essais dans cette demie. Victoire 18 à 15 de l'Afrique du Sud, et 36 à 12 de la Nouvelle-Zélande.

Théo : Dans l’autre demie, si la prime n’est donnée qu’au combat, on pourrait en effet retrouver un score serré, comme l’avait connu les Sud-Africains en 2019 face aux Gallois à ce stade de la compétition. 44 à 14 pour la Nouvelle-Zélande, 25 à 15 pour l'Afrique du Sud.

Ces demies sont-elles jouées d'avance ? Nos rédacteurs le pensent. On espère qu'il y aura quand même un peu de suspense et surtout du spectacle. Les passionnées de rugby, bien que déçus par l'élimination des Bleus, seront au rendez-vous ce week-end. La physionomie des deux rencontres semble cependant bien différente. D'un côté, on a deux équipes qui aiment envoyer du jeu. De l'autre, deux nations qui jouent beaucoup plus stratégique.

