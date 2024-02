CLASH PRONOS. LARGE VICTOIRE DES BLEUS FACE À L'ITALIE OU MATCH SERRÉ ? NOS RÉDACTEURS NE SONT PAS D'ACCORD !

Ce dimanche, la France accueille les Italiens à Lille pour la troisième journée du Tournoi ! Va-t-on assister à une démonstration ou une rencontre serrée ? Nos rédacteurs ne sont pas d'accord.

Retour aux affaires pour les Tricolores ! Après une victoire arrachée en toute fin de match face à l'Écosse, la France retrouve l'Italie. Nos Bleus seront handicapés par les absents, les blessures et les forfaits de dernière minute. Néanmoins, l'équipe de France conserve tout de même une ossature solide, avec des joueurs d'expérience qui étaient là lors des quatre dernières saisons. En face, l'Italie a moins d'absents, et se dresse comme un danger potentiel. Les affrontements entre les deux nations sont souvent déséquilibrés, mais nos rédacteurs ne sont pas d'accord sur le scénario de la rencontre, comme d'habitude ! En revanche, l'issue envisagée est la même, une victoire de nos Bleus !

ALLER SUR WINAMAX



Thibault : Salut Lucas, les Bleus retrouvent nos voisins italiens quelques mois seulement après la fessée du Mondial. Il y a clairement de la revanche dans l'air côté transalpin. Mais les Tricolores ont aussi des choses à se faire pardonner. Je sens la grosse perf, et toi ?

Lucas : Salut Thibault, oui ce match a des airs de revanche ! Comme tu dis, les Bleus veulent se rattraper, mais en face, l’Italie a aussi des intentions de performance. Leur sélectionneur a changé, et connaît très bien les systèmes de jeu français. Face à l’Angleterre, les Italiens n’ont pas démérité. Je vois une victoire tricolore, sans plus.

Thibault : C'était le premier match Lulu ! Ils font toujours le coup nos amis qui parlent les mains. Mais on sait qu'ils ont souvent un trou d'air dans la compétition. En 2022, ils avaient terminé fort en allant battre les Gallois chez eux lors de la 5ᵉ journée. Mais ils avaient pris tarif à la maison contre les Anglais (33-0) puis près de 60 points en Irlande. Je pense que le scénario va se répéter cette année.

Lucas : C’est sûr, ce sont des arguments valables. En revanche, l’équipe de France actuelle n’est pas au niveau de l’Angleterre 2022, ni même de l’Irlande… Les rotations dans le XV de départ tricolore ne sont pas à négliger, et ce ne sera pas la même chanson que lors du dernier mondial. Pour tout t’avouer, je vois une rencontre fermée en première période, puis les Italiens craquer en fin de match ou à l’heure de jeu.

Thibault : Je ne partage pas ton point de vue sur le niveau de la France par rapport à l'Angleterre, mais le débat n'est pas là ahah Les Bleus vont selon moi monter en puissance et c'est le match de la bascule. Ils ne vont pas passer 60 points comme au Mondial, mais je vois bien une bonne quarantaine d'unités et un écart assez large au coup de sifflet final.

Lucas : Je parle bien évidemment avec l'absence de ces cadres que nous connaissons tous. En revanche, je suis plus d'avis à me méfier des transalpins, et surtout de leur stratégie durant ce match. En plus du cœur qu'ils proposeront, ils ont aussi évolué sur la gestion des matchs. Pour ma part, je ne vois pas une victoire à l'arraché, mais une partie engagée. Pourquoi pas 33-17, ça me paraît cohérent.

Thibault : 42 à 12 pour moi. Le pack tricolore a des choses à se faire pardonner. Ils vont rouler sur les Italiens. Et le banc français est plus solide également.

ALLER SUR WINAMAX

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr ( 09 74 75 13 13 - appel non surtaxé). Les jeux d’argent sont strictement interdits aux mineurs. Jouer n’est pas une alternative au travail, et ne permet pas de s’enrichir.