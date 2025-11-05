Chisteras, chandelles… Comment Antoine Dupont fait-il travailler le XV de France en vue de l’Afrique du Sud ?
Dupont a arrosé le triangle arrière tricolore de coups de pied. Screenshot : France 2
Antoine Dupont est au CNR pour monter en régime aux côtés des Bleus, faire valoir son aura, distiller ses précieux conseils… et faire bosser ses coéquipiers !

Puisqu’il n’y a rien de vraiment nouveau à Marcoussis à l’approche de cette tournée d’automne, le traditionnel entraînement à haute-intensité du mercredi après-midi permet, sous l’ère Galthié, de deviner quelle composition se dessine en vue du week-end.

Fickou capitaine, Guillard en 8… La compo probable du XV de France à J-4 de l’Afrique du SudFickou capitaine, Guillard en 8… La compo probable du XV de France à J-4 de l’Afrique du Sud

En l’occurrence, aucune surprise n’est à prévoir dans le XV de départ qu’on vous annonçait ce mardi, prévu pour défier les Springboks ce samedi soir. Alors qu’un 6/2 se prépare sur le banc.

L'artificier des Bleus

Ce qu’il y a de nouveau en revanche, cette semaine, c’est que pour entamer sa dernière étape avant sa reprise de la compétition, Antoine Dupont est au CNR pour monter en régime aux côtés des Bleus, faire valoir son aura, distiller ses précieux conseils… et faire bosser ses coéquipiers !

C’est ainsi que ce mercredi et comme la veille, le meilleur joueur du monde 2021 a (en plus de donner des cours de chisteras, ce geste qu'il maîtrise à la perfection) arrosé le triangle arrière tricolore de coups de pied tapés dans les angles, comme le rapporte L’Équipe, présent sur place. L’occasion pour lui de tester l’extension de son genou opéré, de bosser sa précision, mais surtout de préparer les Louis Bielle-Biarrey, Damian Penaud et Thomas Ramos à ce qui devrait les attendre au Stade de France.

Sous la chasuble jaune qu’il arbore depuis le début de la semaine, Toto a donc servi de bombardier au staff du XV de France pour travailler ce secteur qui leur avait causé tant de tort lors du quart de finale de la coupe du monde 2023.

Au souvenir de 2023

Pour rappel, les hommes de Fabien Galthié avaient été mis sous une énorme pression et en échec par les Sud-Africains via des ballons hauts, qui avaient notamment entraîné le premier essai des coéquipiers de Cheslin Kolbe.

En espérant que cette fois, la donne soit différente. Avec un triangle arrière parfaitement identique côté français…

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

Oh purée ... Galtoche a trouvé un coach remplaçant pour préparer ce match ...

  • il y a 57 minutes

Derniers articles

 News
Première inédite, enjeux maximum : le test ultime pour Nolann Le Garrec face aux Springboks ?
News
Un rendez-vous ''savoureux'' pour les Bleus, mais attention à l'indigestion de biltong sud-africain
News
Fickou capitaine, Guillard en 8… La compo probable du XV de France à J-4 de l’Afrique du Sud
News
Un coq rouge, un col chargé d’histoire : le maillot 2025/2026 du XV de France célèbre l’Ovalie à la française
Jeux
Le XV de France doublé par l’Angleterre ! Les Bleus (encore plus) sous pression avant de défier les Boks ?
News
''J’avais besoin d’un petit peu d’amour'' : écarté face aux Springboks, Greg Alldritt à coeur ouvert sur sa situation 
News
RUGBY. ‘‘On doit le travailler’’, sur ce point le XV de France ne veut plus être à la traîne face aux Springboks !
News
‘‘Il éclipse Dan Carter’’, le XV de France doit-il se méfier de ce Springbok ?
News
83 points, du panache et des sourires : Louis Carbonel croit-il encore aux Bleus ?
News
Antoine Dupont vers une prolongation XXL avec le Stade Toulousain ?
News
''Je ne vois pas qui en France est meilleur que lui'', sans Dupont Le Garrec tient la corde, Bru soutient Lucu