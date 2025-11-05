Chisteras, chandelles… Comment Antoine Dupont fait-il travailler le XV de France en vue de l’Afrique du Sud ?

Antoine Dupont est au CNR pour monter en régime aux côtés des Bleus, faire valoir son aura, distiller ses précieux conseils… et faire bosser ses coéquipiers !

Puisqu’il n’y a rien de vraiment nouveau à Marcoussis à l’approche de cette tournée d’automne, le traditionnel entraînement à haute-intensité du mercredi après-midi permet, sous l’ère Galthié, de deviner quelle composition se dessine en vue du week-end.

Fickou capitaine, Guillard en 8… La compo probable du XV de France à J-4 de l’Afrique du Sud

En l’occurrence, aucune surprise n’est à prévoir dans le XV de départ qu’on vous annonçait ce mardi, prévu pour défier les Springboks ce samedi soir. Alors qu’un 6/2 se prépare sur le banc.

L'artificier des Bleus

Ce qu’il y a de nouveau en revanche, cette semaine, c’est que pour entamer sa dernière étape avant sa reprise de la compétition, Antoine Dupont est au CNR pour monter en régime aux côtés des Bleus, faire valoir son aura, distiller ses précieux conseils… et faire bosser ses coéquipiers !

C’est ainsi que ce mercredi et comme la veille, le meilleur joueur du monde 2021 a (en plus de donner des cours de chisteras, ce geste qu'il maîtrise à la perfection) arrosé le triangle arrière tricolore de coups de pied tapés dans les angles, comme le rapporte L’Équipe, présent sur place. L’occasion pour lui de tester l’extension de son genou opéré, de bosser sa précision, mais surtout de préparer les Louis Bielle-Biarrey, Damian Penaud et Thomas Ramos à ce qui devrait les attendre au Stade de France.

Sous la chasuble jaune qu’il arbore depuis le début de la semaine, Toto a donc servi de bombardier au staff du XV de France pour travailler ce secteur qui leur avait causé tant de tort lors du quart de finale de la coupe du monde 2023.

Au souvenir de 2023

Pour rappel, les hommes de Fabien Galthié avaient été mis sous une énorme pression et en échec par les Sud-Africains via des ballons hauts, qui avaient notamment entraîné le premier essai des coéquipiers de Cheslin Kolbe.

En espérant que cette fois, la donne soit différente. Avec un triangle arrière parfaitement identique côté français…