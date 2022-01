Coupe d'Europe. Waisea vs Radradra : ⚠ Alerte ! Duel de magiciens en vu

Les deux phénomènes fidjiens, Waisea et Radradra se retrouveront vraisemblablement face-à-face ce samedi lors de Bristol-Stade Français. Un duel ô combien alléchant.

On vous l'accorde, rien n'indique à 100% que Semi Radradra, le bulldozer des Bears, et Waisea Nayacalevu, le magicien du Stade Français, se retrouvent face-à-face ce samedi, sous les coups de 21 heures sur la pelouse de l'Ashton Gate Stadium. Car si les deux phénomènes fidjiens étaient censés croiser le fer le 9 décembre dernier, à l'occasion du match aller, la rencontre a finalement été reportée et le score entériné sur un match nul. Un nul qui n'arrange en rien les Parisiens. Euix qui auraient pu se refaire la cerise face une équipe de Bristol aux antipodes de ce qu'elle a pu être la saison dernière, plus que poussive cette année en Premiership avec à la clé une triste 11ème place. Alors malgré une lourde défaite inaugurale au Connacht, le Stade Français a les cartes pour aller s'imposer en terre anglaise et relancer sa saison. Et rêver d'une potentielle qualification. L'occasion donc de nous pencher sur ce duel qui fait saliver entre deux des meilleurs centres au monde, Waisea et Radradra.

