Champions Cup. Toulon aligne sa botte secrète face aux Saints (et ce n'est pas Jaminet) !

Après la défaite surprise à domicile contre Exeter, Toulon repart à la conquête de son premier succès en Champions Cup, sur la pelouse de Northampton. Une recrue de choix est présente...

Un All Black titulaire

Le déplacement en Angleterre, chez les Saints de Northampton sera l'occasion pour les spectateurs du RCT d'observer en action leur nouvelle recrue, Leicester Fainga’anuku.

L'ailier aux allures de troisième ligne (1m88, 108 kg) portera le numéro 14, après avoir été remplaçant face à Exeter. Ce dernier a rejoint la rade après la Coupe du monde, où il a joué quatre matchs, dont le quart de finale titulaire face à l'Irlande.

Pendant la compétition, il s'était fait remarquer pour son triplé face à l'Uruguay, et sa performance défensive contre les Irlandais. Il rejoint donc Toulon après cinq saisons avec les Crusaders en Super Rugby.

"Il est capable de faire plusieurs choses avec le ballon et avec ses pieds"

Mercredi midi, Pierre Mignoni s'est présenté en conférence de presse pour parler du match face à Northampton, en Champions Cup. Après avoir épilogué sur la blessure de Baptiste Serin, mais aussi sur son futur remplaçant potentiel, le tacticien a évoqué sa recrue star, Leicester Fainga’anuku.

Mignoni a expliqué vouloir intégrer au mieux son joueur, afin qu'il soit performant le plus vite possible : "On essaye de l’intégrer petit à petit. Il est arrivé de Nouvelle-Zélande, on s’est bien occupé de lui et de sa famille. C’est important qu’il se sente bien dans le club, qu’il connaisse un peu ses coéquipiers. C’est pour ça qu’on ne l’a pas trop vu au début."

"Il est focus sur son rugby et il va venir en conférence de presse, mais il a besoin d’adaptation. Quand les joueurs de l’hémisphère Sud arrivent, il ne faut pas tout leur demander d’un coup. Mais il va vite s’habituer à notre championnat et à la Coupe d’Europe." (Blog RCT)

Ensuite, Mignoni n'a pas manqué de louer toutes les qualités de l'ailier des Blacks : "C’est un joueur qui a beaucoup de puissance, qui est capable de faire des choses techniquement très précises. Il est aérien, il a un jeu au pied, il est costaud et dense. Il va nous amener une plus-value par rapport à l’effectif que nous avons déjà."

"Leicester est un joueur complet. Il est capable de faire plusieurs choses avec le ballon et avec ses pieds, il peut aussi très bien porter le ballon."