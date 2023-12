RUGBY. Le Stade Toulousain perd un joueur du XV de France pour plusieurs semaines

Avant le match de Champions Cup face aux Harlequins, Ugo Mola a fait le point sur les blessés. Thibaud Flament sera absent pendant plusieurs semaines.

Ce dimanche, le Stade Toulousain se déplace sur la pelouse des Harlequins. Une rencontre qui n'aura rien d'une balade de santé pour les hommes de Mola. Bien qu'ils aient dominé avec facilité les Gallois de Cardiff, les Anglais sont allés battre le Racing 92 lors de la première journée.

Quelle sera la composition du champion de France pour ce match ? Une chose est sûre, le deuxième ou troisième ligne international Thibaud Flament ne sera pas du voyage. Et pour cause, l'ancien joueur des Wasps s'est blessé au pied la semaine passée. Il souffre d'un trait de fracture au niveau du gros orteil. RUGBY. Toulouse et La Rochelle en difficulté, Paris et Bordeaux vainqueurs, voici nos pronostics pour la Champions Cup !

Mola a confirmé que Toulouse l'avait "perdu pour un petit moment." Une absence d'environ trois semaines est avancée par le staff via Le Figaro. Une nouvelle qui ne va pas ravir l'encadrement du XV de France avant le Tournoi des 6 Nations. Flament pourrait en effet manquer de rythme avant d'affronter l'Irlande.

Cependant, l'entraîneur du Stade avait prévu de mettre au repos plusieurs internationaux. Sans doute en faisait-il partie. Le deuxième ligne ne sera pas le seul au repos forcé puisqu'Arthur Retière est en délicatesse avec ses ischio-jambiers. Une indisponibilité de plusieurs semaines est à prévoir également. RUGBY. ''Entre fin mars et début avril 2024'', Romain Ntamack prépare son retour en coulisseLe technicien a aussi confié que l'arrière international italien Ange Capuozzo a pris du retard et n'est donc pas dans le groupe après sa blessure à la cuisse. Quant à Juan Cruz Mallia, opéré de la main, il est aussi toujours à l'infirmerie. Pour rappel, Romain Ntamack devrait commencer le cycle course à son retour de vacances.

Devant, un autre Tricolore est incertain. Dorian Aldegheri n'est en effet toujours pas fixé sur ses cervicales après son forfait de dernière minute contre les Gallois. Néanmoins, les nouvelles sont bonnes pour Julien Marchand. Un retour du talonneur est à prévoir rapidement. Ce qui va permettre à Peato Mauvaka de souffler un peu.

En troisième ligne, le troisième ligne anglais Jack Willis est "pas loin" de retrouver le pré en compétition, tout comme le Tricolore François Cros. "On a notre lot de retours, notre lot de départs…" comme tous les clubs, estime Mola, notamment pendant la période hivernale, où il y a pas mal de pépins et de blessures.