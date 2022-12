CHAMPIONS CUP. Tambwe vs Mapimpi : les facteurs X se sont donnés rendez-vous

Les fusées sud-africaines Madosh Tambwe et Makazole Mapimpi s'affronteront ce week-end en Champions Cup. Un sacré duel de finisseurs...

Comme on se retrouve ! Grâce à ce nouveau modèle en Champions Cup, Madosh Tambwe ne sera finalement pas resté éloigné si longtemps de son Afrique du Sud chérie, qui l'a choyé jusqu'à ses 25 ans. Débarqué lors de la dernière intersaison en France, la fusée de Kinshasa a déjà conquis tout le monde depuis son arrivée. Et croyez-le ou non mais, déclarée publiquement inéligible avec les Springboks, elle aura certainement à coeur de montrer à Jacques Nienaber ce qu'il rate. Dans le camp adverse, vendredi, le Bordelais aura face à lui le titulaire sur l'aile gauche sud-africaine : Makazole Mapimpi. Un garçon à l'histoire pas facile, comme lui, aux jambes de feu, comme lui et une véritable machine à marquer. Comme qui ? Vous avez compris.

Au vrai, les deux garçons ne seront pas directement opposés puisqu'ils n'occuperont vraisemblablement pas le même couloir. Mais leur duel à distance vaut le détour ! Déjà parce que qu'ils se connaîssent bien, pour s'être encore affronté par deux fois la saison dernière. Mieux, ils ont même évolué ensemble chez les Sharks entre 2019 et 2021. Mais aussi parce que dans des conditions annoncées très fraîches, les spectateurs de Chaban-Delmas auront certainement besoin d'un éclair de génie pour se réchauffer. Et qui de mieux que ces deux-là pour changer le cours d'un match en une action ? Grâce à leurs jambes de feu, Tambwe comme Mapimpi peuvent se muer en véritable facteur X en un claquement de doigt. Suffit-il encore de leur donner un bon ballon, où ne serait-ce que de leur laisser 3 mètres d'espace.

Tambwe vous l'a d'ailleurs prouvé à maintes reprises depuis le début de la saison, avec ses 6 essais inscrits en Top 14. Quant à Mapimpi, ses 22 réalisations en 36 sélections sont censées lui accorder un certain standing. D'autant que pas plus que tard que le week-end dernier, pour ses débuts en Champions Cup, l'ailier de 32 ans y allait de son doublé, en pur finisseur qu'il est. Au-delà des chiffres, Chaban aura également l'occasion d'observer simultanément deux des joueurs les plus rapides de la planète. Qui, dans une partie qui promet d'être très disputée, seront à surveiller comme le lait sur le feu pendant 80 minutes. Avant de se retrouver autour d'un bon chocolat chaud...

