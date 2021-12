Champions Cup. Qui sont les favoris pour succéder au Stade Toulousain ?

Juste avant le début de la Champions Cup, faisons le point sur les nombreux favoris de cette édition 2021-2022, qui s'annonce encore une fois indécise.

Quasiment 6 mois après son cinquième sacre sur la scène européenne, le Stade Toulousain remet ce week-end, son titre en jeu. Et même si le variant OMICRON semble vouloir gâcher la fête, certaines équipes semblent mieux armées que d'autres pour remporter la victoire finale. Bien entendu, il y aura de nombreuses surprises, et des favoris verront leur aventure s'arrêter beaucoup plus tôt que prévu. Mais en attendant cela, donnons nos favoris pour cette Champions Cup, ainsi que les outsiders potentiels.

Champions Cup. Clermont touché par la COVID juste avant la réception de l’Ulster !

Toulouse, Leinster : les éternels

Quand on parle de favoris pour le titre, il est difficile de ne pas mentionner ces deux ogres du rugby européen. Que ce soit le Leinster ou le Stade Toulousain, tous deux seront attendus au tournant lors de cette édition. D'autant plus que le tirage au sort leur semble plutôt favorable, avec des poules qui devraient normalement être à leur portée. En effet, les hommes d'Ugo Mola affronteront Cardiff et les Wasps, tandis que les Irlandais feront face à Bath et à l'équipe de Montpellier. Néanmoins, aucun match ne sera facile pour ces deux écuries, et l'apparition du variant OMICRON pourrait leur jouer de mauvais tours. Toujours est-il qu'on devrait retrouver les deux formations en phases finales, elles qui font un début de saison plutôt réussie.

Challenge Cup. Saracens, Lyon, Edimbourg, Toulon... qui sont les favoris au titre ?

Les favoris du moment : Leicester et Exeter

Tous deux sacrés au niveau européen, Leicester et Exeter feront une nouvelle fois partie des favoris cette saison. Même si elles possèdent moins d'expérience que Toulouse et le Leinster, les deux formations anglaises seront des adversaires redoutables : dotés de joueurs de talents, les deux clubs devront négocier des phases de poules assez délicates, notamment pour Leicester, qui rencontrera le leader du Top 14, l'UBB. Néanmoins, l'actuel premier du championnat d'Angleterre (et toujours invaincu) a de grandes chances de se qualifier, au vu de sa forme incroyable. Il en va de même pour les Chiefs, qui, malgré leur début de saison assez moyen, pourront compter sur leur énorme pack et leurs arrières de folie pour se défaire du MHR et de Glasgow.

Coupe d'Europe. Montpellier est-il assez armé face aux ogres européens ?



Les (gros) outsiders : UBB, La Rochelle, Munster, Harlequins

Quand on parle de ces équipes, il est compliqué d'employer le terme "outsiders", tant ces dernières sont redoutables. En effet, on parle tout de même d'écuries capables de battre n'importe quelle équipe sur le vieux continent ! Néanmoins, certains facteurs nous amènent à penser que ces quatre formations sont un cran au-dessous des quatre autres citées précédemment. L'UBB tout d'abord, qui malgré sa forme incroyable, a fait preuve de malchance en tombant dans la même poule que Leicester, leader incontesté de Premiership. La double confrontation laissera des traces et les hommes d'Urios devront faire le match parfait s'ils veulent l'emporter face aux Tigers.

Rugby. Top 14. L'évolution de l'UBB, Chaban Delmas, les départs, Laurent Marti fait le pointLa donne est tout autre pour les trois autres clubs, qui sont dans des poules bien plus à leur portée. C'est le cas notamment du Stade Rochelais qui affrontera Glasgow et Bath. Problème, les coéquipiers de Kerr-Barlow semblent moins bien rodés que la saison dernière et le manque d'expérience au niveau continental pourrait coûter cher au moment des phases finales. Toujours est-il que les Rochelais seront sans aucun doute au rendez-vous et pourraient tout à fait imiter leur fabuleuse épopée de l'édition précédente.

Enfin, méfions-nous du Munster et des Harlequins, qui auront leur carte à jouer dans cette édition. Emmenés par des joueurs de classe mondiale, les deux clubs d'outre-Manche devraient également bien négocier leurs matchs de poule, notamment face à un CO courageux mais mal tombé. Reste à voir jusqu'où ces deux formations peuvent aller, et pourquoi pas, soulever le trophée le plus prestigieux d'Europe.

CHAMPIONS CUP. Marcus Smith, Semi Radradra, Duane Vermeulen... les 5 joueurs à suivre cette saisonRappelons encore une fois qu'il est compliqué de sortir des favoris avant même le début de la compétition, d'autant plus dans la situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons. Espérons que le virus n'empêche pas le bon déroulement de cette Champions Cup, qui s'annonce, cette année encore, ô combien relevée.