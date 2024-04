CHAMPIONS CUP. Qui est Greg Fisilau, la pépite d'Exeter qui a tout pour faire peur à Toulouse ?

À ce stade de la compétition, toutes les équipes qualifiées en quart de finale sont gorgées de joueurs talentueux. Pour Exeter, une jeune pépite anglaise est en train d'éclore cette saison.

Un diamant brut

Si vous ne connaissez pas le nom de Greg Fisilau, pas de panique, c'est normal ! Le jeune d'Exeter est peut-être un inconnu en France, mais demeure un prospect à surveiller de l'autre côté de la manche. Né en Angleterre, mais originaire des îles des Tonga, la passion du rugby est une affaire de famille chez les Fisilau.

En effet, le papa, Kenni Fisilau, est un ancien joueur de rugby professionnel. Si ce dernier n'a pas connu une grande carrière en club, il aura tout de même porté le maillot de son pays à six reprises. C'est donc naturellement à l'âge de sept ans que le jeune Greg a enfilé sa première paire de crampons et s'est essayé au rugby.

Quelques saisons plus tard, le voilà qui intègre l'académie des Wasps, et son nom circule de plus en plus sur le circuit amateur. Néanmoins, en grande difficulté financière et avec des dettes plein le dos, le club de Londres dépose le bilan et se dissout en 2022. La jeune pépite n'aura pas beaucoup de mal à trouver un nouveau club, en novembre de la même année, il rejoint Exeter.

Rob Baxter, ancien joueur et désormais entraîneur des Chiefs, encense son poulain dès son arrivée, et lui ouvre même les portes de l'équipe première rapidement.

Déjà de l'expérience à revendre

Issut de la génération 2003, Greg Fisilau s'est pourtant installé comme un titulaire indiscutable depuis deux saisons déjà. Ce beau bébé (1,88 m, 109 kg), n'a été remplaçant que lors d'une seule rencontre cette saison. Il a participé à 19 matchs, pour 18 titularisations !

L'année dernière, Fisilau était utilisé comme flanker avec l'équipe d'Angleterre de moins de 20 ans. Il a d'ailleurs pris part au Tournoi des 6 Nations et à la Coupe du monde, mais n'a remporté aucune des deux compétitions.

Toutefois, ce n'est pas en troisième ligne aile que Greg Fisilau évolue, mais bien avec le numéro 8 dans le dos. D'ailleurs, ses bonnes performances ont été récompensées par une nomination au trophée de meilleur joueur du mois d'octobre dernier en Premiership, aux côtés de Zach Mercer, Ben Spencer et Henry Slade.

Un style de jeu dangereux

Greg Fisilau est le prototype du numéro 8 moderne, à l'image de son homologue toulousain, Alexandre Roumat. Si l'Anglais est moins grand que l'ancien de l'UBB, il n'en demeure pas moins efficace, et reste une des armes offensives les plus utilisées par les Chiefs.

D'ailleurs, ce dernier touche énormément de ballons durant la partie, et peut même jouer au milieu des centres sans problème. Cette saison, il a planté six essais. Sa principale qualité reste les départs après les mêlées, lorsque ses coéquipiers avancent, Greg Fisilau est un poisson dans l'eau et fait parler toute sa vitesse.

Il est également dangereux lors des relances suite à des coups de pieds d'occupation. Cherchant constamment les intervalles, il fait partie des joueurs qui utilisent leurs qualités physiques à bon escient. À l'image d'un Ben Earl, Fisilau est aussi actif en défense, et ne rechigne pas à la tâche.

D'ailleurs, il avait été remarqué lors du dernier mondial des moins de 20 ans pour ses plaquages offensifs et ses montées agressives. Épaulée par les internationaux Ross Vincent et Ethan Roots, la troisième ligne d'Exeter à de quoi faire frémir les supporters de Toulouse. Mobile et percutante, elle devrait poser des problèmes aux Toulousains ce week-end.

En Angleterre, les joueurs des îles ont porté haut le maillot du XV de la Rose. Des exemples comme Manu Tuilagi, Cokanagisa ou encore les frères Vunipola sont frappants. Pour Greg Fisilau, l'heure n'est pas encore à la sélection, mais le jeune joueur des Chiefs s'en approche fortement. D'ailleurs, en février 2024, il a été convoqué en équipe d'Angleterre A. Il ne faudra pas attendre très longtemps avant de voir Fisilau sur la scène internationale.

