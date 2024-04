RUGBY. Louis Rees-Zammit l'admet : les entraînements de NFL sont plus ''faciles'' que ceux du Pays de Galles !

Exilé de l'autre côté de l'Atlantique, Louis Rees-Zammit vit des belles heures loin des ballons ovales et de la crise sportive du Pays de Galles. Il revient d'ailleurs les entraînements de son nouveau sport.

Pour rappel des faits, après la Coupe du monde de rugby en France, Louis Rees-Zammit n'a pas souhaité poursuivre sa carrière sportive avec un ballon ovale entre les mains. Ce dernier, courtisé par la NFL, a décidé de tenter sa chance, et a rejoint le programme international de la NFL.

Durant dix semaines, ce dernier s'est alors préparé aux spécificités de ce nouveau sport, aux efforts physiques différents du rugby et à des nouvelles règles également aux opposées. Ainsi, nous avons pu voir la silhouette de Rees-Zammit s'affûter, ses pointes de vitesse augmentées et ses aptitudes à attraper cette petite balle s'améliorer.

À la suite de plusieurs batteries de tests, ce dernier a finalement signé un contrat avec les Chiefs de Kansas City, l'équipe qui a remporté le Superbowl lors des deux saisons dernières. Désormais, il cherche à intégrer la liste des 53 joueurs de l'effectif des Chiefs pour avoir sa chance en NFL cette saison !

Des entraînements plus durs au rugby

Si les joueurs de football américain sont de véritables montagnes de muscles, courant plus vite que les meilleurs ailiers de Top 14, et faisant bien souvent la taille des troisièmes lignes, Rees-Zammit a pour autant cassé un mythe. Ce dernier n'a visiblement pas été impressionné par la difficulté des entraînements.

L'ailier du XV du Poireau s'explique : "La différence est que c'est plus explosif, vous ne faites pas de longs tests d'endurance et d'entraînement. Il s'agit de puissance explosive et de vitesse ; des intervalles courtes et millimétrées, donc c'est parfait pour moi !"

Il revient également sur sa préparation au mondial, et les entraînements de Warren Gatland, connus pour être atroces physiquement : "Je l'ai trouvé plus facile que le camp d'entraînement de la Coupe du monde parce que cela me convient (en parlant de la préparation à la NFL). Je suis plus explosif, je suis tout au sujet de la vitesse ; des intervalles courts et précises au lieu de courir constamment de haut en bas du terrain."

Je n'ai jamais rien fait d'aussi dur qu'en Turquie et en Suisse. Je ne sais pas à quoi ressemble la pré-saison pour la NFL, mais ce sera probablement l'une des choses les plus difficiles que j'aie jamais faites (en parlant de la préparation à la Coupe du monde.)"

Il s'est ensuite expliqué quant à la différence entre ces deux sports, qui n'ont finalement rien à voir : "Il y a une énorme différence et cela me convient beaucoup. Je savais en quelque sorte que cela allait le faire, mais c'était une grosse routine pendant deux mois et demi. Il y avait beaucoup de choses à apprendre parce que vous essayez évidemment de rattraper les garçons qui jouent depuis l'âge de huit ans. C'était plus le côté mental du jeu que le côté physique du jeu auquel j'essayais de m'adapter."