RUGBY. Coupe d'Europe. l’UBB, bête noire des clubs anglais en Champions Cup ?

À l’aube du choc entre Bordeaux et Leicester en Champions Cup, revenons sur les différents affrontements qui ont opposé l’UBB aux clubs anglais.

Peut-être le match à ne pas rater de cette première journée de Champions Cup. Le premier du meilleur championnat au monde, l’UBB, qui reçoit le premier de Premiership, et invaincu cette saison, Leicester. Une affiche de rêve, qui se fera sans Matthieu Jalibert, sorti blessé face au Stade Toulousain. Mais en attendant cette rencontre ô combien alléchante, revenons sur l’historique de l’UBB en Champions Cup, face aux clubs anglais. Car si les Bordelais n’ont jamais bien figuré en Challenge Cup (5 victoires sur 16 rencontres face à des équipes anglaises), le bilan en Champions Cup est tout autre !

Pour son entrée en lice dans l’édition 2020-2021, l’UBB se déplaçait sur la pelouse des Saints de Courtney Lawes. Un match très serré, qui fut d’abord un échange de coup de pied entre Biggar et Botica. Jusqu’à la 74ᵉ minute, où après une tentative de Matthieu Jalibert qui échoue sur le poteau, l’Argentin Santiago Cordero s’empare du ballon au nez et à la barbe des Anglais pour inscrire le seul essai de la rencontre. Une réalisation décisive, puisque l’UBB, grâce à cet essai, repris l’avantage au score. Une avance qu’ils garderont jusqu’au coup de sifflet, et qui leur permettra d’entamer de la meilleure des manières leur aventure européenne.

Pour ses premières phases finales dans la grande Coupe d’Europe, les hommes de Christophe Urios recevaient les Anglais de Bristol, en ⅛ de finale. Après un début de rencontre assez délicat (3-8), le pied de Matthieu Jalibert permet à ses coéquipiers de repasser devant à la pause (15-14). Une rencontre engagée, qui voit l’ancien Bordelais Semi Radradra totalement muselé par la défense locale. Le second acte voit les joueurs de l’UBB repasser devant au score (22-17), grâce à un essai de l’ouvreur français. Mais voilà, Bordeaux est trop indiscipliné, et Kane Douglas reçoit un carton jaune à 10 minutes de la fin de la rencontre. Une sanction qui aurait pu coûter la victoire aux futurs demi-finalistes, mais, portés par une motivation sans faille, ces derniers reprendront les commandes du match, avec deux nouveaux essais (Dweba et Ducuing). Une victoire finale 36-17, qui fait office de revanche après l’élimination en demi-finale de Challenge Cup lors de l’année précédente, par cette même équipe de Bristol (37-20).

Avant les affrontements face à Northampton et Bristol, l’UBB a joué une seule autre équipe anglaise en Coupe d’Europe : Exeter. Deux rencontres lors de l’édition 2015-2016, et 2 autres lors de celle de 2016-2017. Des matchs qui ont forgé l’expérience des Bordelais en Champions Cup, encore novices à cette époque à l’échelle continentale. Menée à l’époque par Raphaël Ibañez, l’UBB avait remporté deux matchs (dont un à l’extérieur, 7-13) sur les quatre affrontements entre ces deux écuries. Des succès qui portent à 4 le nombre de victoires de Bordeaux face à des équipes anglaises en Coupe d’Europe, pour seulement 2 défaites (la dernière datant de 5 ans).

Espérons donc que les coéquipiers de Cameron Woki sauront réitérer ce qu'ils ont déjà accompli ces dernières saisons, face à une équipe de Leicester qui sera, à coup sûr, au rendez-vous.