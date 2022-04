CHAMPIONS CUP. Woki en 3e ligne et Picamoles dans la cage pour l'UBB, charnière néo-zélandaise pour la Rochelle

Découvrez les compositions pour le match aller des 8es de finale de la Champions Cup entre l'Union Bordeaux Bègles et le Stade Rochelais.

Samedi, l'UBB recevra le Stade Rochelais en 8e de finale de la Champions Cup avec une charnière Lucu/Trinh-Duc, Jalibert étant toujours absent. On note la présence de Picamoles en 2e ligne et non de Woki, qui portera le numéro 6. Belle ligne de 3/4 avec Lam et Cordero aux ailes tandis que Ducuing sera à l'arrière. Sur le banc, on retrouve Maynadier et Roumat ainsi que Lesgourgues.

UBB 1 Poirot 2 Lamothe 3 Tameifuna 4 Douglas 5 Picamoles 6 Woki 8 Vaipulu 7 Diaby 9 Lucu 10 Trinh-Duc 11 Lam 12 Lamerat 13 Mori 14 Cordero 15 Ducuing 16 Maynadier 17 Paiva 18 Tameifuna 19 Marais



20 Roumat 21 Lesgourgues 22 Garcia 23 Dubié

Côté rochelais, le pilier Atonion enchaîne et jouera sont 250e match avec le Stade Rochelais. Alldritt est aussi titulaire au poste de numéro 8 et Dulin sera à l'arrière. Charnière néo-zélandaise avec Kerr-Barlow et West. Jonathan Danty, l'un des meilleurs gratteurs de la compétition, est titulaire au centre. Botia débutera sur le banc à l'instar de Popelin.