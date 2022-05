RUGBY. Champions Cup. Le Stade Toulousain est-il le Real Madrid du rugby ?

Alors que le Stade Toulousain va disputer sa demi-finale de Champions Cup face au Leinster ce samedi (16h00), de nombreuses similitudes existent avec le Real Madrid.

Et si le Stade Toulousain réalisait une campagne européenne à la manière du Real Madrid en Ligue des Champions ? Si comparer deux sports différents peut paraître assez étrange à première vue, force est de constater que les similitudes ne manquent pas entre deux mastodontes du sport européen. Si le Real s'est qualifié en finale de Ligue des Champions, le Stade Toulousain de son côté devra batailler en demie, face à un autre gros morceau de la Champions Cup, le Leinster.

Souvent enterrés mais toujours en vie

À l'image du club madrilène, bon nombre de personnes ont souvent enterré le Stade Toulousains cette saison. Avant finalement que ces derniers, ne reviennent sur le devant de la scène. Les hommes d'Ugo Mola ont connu un terrible trou d'air, commençant à la fin du mois de décembre jusqu'au mois de mars et le retour des internationaux tricolores. Amputés de plusieurs de leurs cadres, les Hauts-Garonnais ont même été expulsé du Top 6, avant de finalement y revenir, après des succès important face à Lyon ou La Rochelle notamment. Comme le club madrilène en foot, que l'on dit parfois en fin de cycle, le Stade Toulousain a une nouvelle fois prouvé, qu'il faudrait compter sur lui en cette fin de saison, aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Europe.

Les ''Remontada''

Cette saison, le Real Madrid nous a fait vivre des moments gravés à jamais dans l'histoire aux scénarios irréels. C'est bien simple, en phase finale de Ligue des Champions, les Merengue se sont à chaque fois retrouvés dos au mur, avant de finalement renverser des situations mal embarquées. Face à Paris, Benzema a relancé son équipe, et offert une qualification improbable. Idem au tour suivant, où, menés sur leur pelouse, les hommes de Carlo Ancelotti ont su trouver les ressources mentales pour se qualifier face au tenant du titre, Chelsea. Et enfin, que dire de cette fin de match irrationnelle face à Manchester City, où le Real a su marquer deux buts en l'espace de deux minutes pour inverser la tendance et faire la différence en prolongations. Des remontées fantastiques dont sont adeptes les Toulousains et des ressources mentales similaires aux Madrilènes. Tenez, contre l'Ulster à l'aller, les Toulousains, pourtant rapidement réduits à 14 après l'exclusion définitive de Juan Cruz Mallia, ont livré une partie exemplaire. Avant de craquer sur des essais, il est vrai, contestables. Et alors qu'ils étaient menés de 13 unités (13-26), les coéquipiers de Romain Ntamack se sont arrachés dans les ultimes minutes, pour inscrire un essai décisif avant le match retour. Ils auraient même pu décrocher un succès fou après une relance désespérée une fois les 80 minutes passées, en vain (20-26).

Et que dire du retour ? Il a fallu un essai d'Antoine Dupont dans les dernières secondes pour voir le Stade Toulousain se qualifier pour un petit point à la différence des deux matchs (23-30). Sans parler de ce dernier match face au Munster où mené de 10 points et à 14, le Stade Toulousain a su arracher les prolongations, avant de s'imposer aux tirs au but. Juste fou.

Le poids de l'histoire

Tout comme le Real Madrid, Toulouse est le club le plus titré sur la scène européenne dans son sport (5 pour Toulouse, 13 pour Madrid). On vous parlait plus haut de ces fameuses ''remontada''. Plusieurs suiveurs des différents sports vous diront que l'expérience de ces deux formations et l'histoire qui découle de ces clubs, font la différence dans ces moments chauds et auront permis ces exploits. Deux formations habituées de ces confrontations et qui ont une culture qui les prépare à vivre n'importe quel genre de scénarios. Une similitude de plus.

Le meilleur 9 (et joueur ?) du monde

Karim Benzema est sûrement le meilleur numéro 9 de la planète foot à l'heure actuelle. Le buteur français en est à 15 buts en Champions League en seulement 11 matchs et affole donc les compteurs. Certains le placent même logiquement favori dans la course au prochain ballon d'or. Benzema meilleur 9, voire meilleur joueur au monde, cela ne vous rappelle rien ? Vous l'avez vu venir, on parle bien évidemment de l'inévitable Antoine Dupont. Le demi de mêlée du Stade Toulousain a été élu meilleur joueur du monde à la fin de l'année 2021 et est sûrement le 9 numéro 1 du microcosme de la balle ovale à l'heure de l'écriture de ces lignes. Il essaiera tout comme Benzema, de hisser son équipe en finale de la plus grande compétition européenne, pour rêver là encore, d'un nouveau titre sur la scène continentale. Mais la tâche s'annonce plus que compliquée, face au Leinster, autre monument du rugby.

