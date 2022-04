CHAMPIONS CUP. Le Stade Rochelais gifle l'UBB et les réseaux sociaux s'en délectent

32000 personnes à Lescure pour cet #UBBSR . Et ça se remplit encore !

Quel gâchis ce @staderochelais une domination large un essai gâché et se retrouve bêtement à 3-3 😡😡😡 #UBBSR

Et Urios nous refait déjà son cirque!! #UBBSR

Oh les bordelais viennent de bouffer 7 points cadeaux là #UBBSR

#UBBvSR #UBBSR Mais nooon 🤣🤣 « pas de quoi réveiller les parents », ça sent les balles perdues en mode kala today la paire @RodolphePires @JulienCandelon

Enorme mi-temps des rochelais qui mènent de 10 points! Une défense extraordinaire et un jeu plutôt efficace! En tout cas le niveau de jeu est sacrément élevé! #FievreSR #UBBSR

Bonjour @ChampionsCup_FR . Est-ce normal de jouer la phase aller et la phase retour à domicile ? Bien à vous. #UBBSR #SRUBB https://t.co/B6JCi656ZS

On est tellement ridicule sérieux. Chaque attaque on se fait ouvrir! 🤦‍♂️ #UBBvSR

#UBBSR La différence avec le niveau international est flagrante 🤯, après le tournoi, le nombre de fautes etc etc.. Mais . Et les internationaux font aussi la différence 😜