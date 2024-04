RUGBY. CHAMPIONS CUP. Antoine Dupont nommé une fois de plus pour le titre de joueur de l'année 2024

À l'approche des demi-finales de la Champions Cup, l'EPCR annonce les prétendants au titre de Joueur de l'Année 2024. Antoine Dupont est le seul Tricolore.

À l’approche des demi-finales de la Champions Cup, l'EPCR a dévoilé la liste des joueurs en lice pour le prestigieux titre de Joueur Investec de l'Année 2024. Sans surprise, le Leinster place quatre de ses éléments : Caelan Doris, Jamison Gibson-Park, James Lowe, et Dan Sheehan. Le demi de mêlée a de grandes chances de l'emporter si d'aventure la province irlandaise se hisse en finale.

Une présence dominante qui reflète le parcours impressionnant du club, déterminé à graver son nom une fois de plus dans l’histoire. Face à eux, lors de la demi-finale à Dublin début mai, les Saints alignent deux de leurs meilleurs atouts : le deuxième ligne Courtney Lawes et le prodige Fin Smith.

L’autre demi-finale ne manque pas d'attrait avec le duel entre le Stade Toulousain et les Harlequins, mettant en lumière deux maestros du ballon ovale : Antoine Dupont, déjà lauréat en 2021, dont le nom rime avec magie sur le terrain, et Marcus Smith, véritable architecte des victoires des Quins. Le demi de mêlée est le seul Tricolore mais aussi le seul représentant du Top 14. Lors de la phase de poules, les Toulousains avaient dominé les Anglais. Mais ce match sera sans doute plus disputé.

Liste des nommés pour le Prix Investec du Joueur de l’Année 2024



Caelan Doris (Leinster Rugby)

Antoine Dupont (Stade Toulousain)

Jamison Gibson-Park (Leinster Rugby)

Courtney Lawes ( Northampton Saints)

James Lowe (Leinster Rugby)

Dan Sheehan (Leinster Rugby)

Fin Smith (Northampton Saints)

Marcus Smith (Harlequins)

Ces joueurs ont été sélectionnés à partir du vote des fans, combiné à l'expertise d'un jury composé de légendes et d'experts du rugby tels que Jim Hamilton (double vainqueur de la Champions Cup), Francois Louw (vainqueur de la Coupe du monde de rugby 2019) et Dimitri Yachvili (vainqueur de l’EPCR Challenge Cup).

La route vers la nomination a été semée de prestations marquantes. Que ce soit le Leinster écrasant le Stade Rochelais ou les Saints, se hissant en demi-finale pour la première fois depuis 2011, chaque candidat a tracé son chemin avec brio. Mais le voyage n'est pas encore terminé, et chaque joueur a encore une chance de graver son nom dans les annales lors des prochains affrontements.

Les supporters ont désormais la parole, avec une nouvelle phase de votes ouverte pour élire celui qui succédera à Grégory Alldritt, couronné l'an dernier.

Le trophée Anthony Foley n'attend plus que son nouveau propriétaire, qui sera révélé dans le cadre prestigieux du Tottenham Hotspur Stadium le 25 mai. Pour voter pour votre favori, rendez-vous sans plus attendre sur epcrugby.com/fr/joueur-de-lannee.