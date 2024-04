CHAMPIONS CUP. Notre compo probable avec Dupont, Ntamack et Ramos associés face aux Harlequins !

Ce dimanche aura lieu la demi-finale de Champions Cup entre le Stade Toulousain et les Harlequins. Pour l'occasion, Ugo Mola devrait concocter une composition aux petits oignons.

Toulouse en mode champion

Dans son parcours européen, Toulouse n'a jamais été vraiment inquiété depuis le début de la compétition. Premiers au terme de la phase de poule de Champions, les Toulousains se sont assuré de recevoir jusqu'en demi-finale, ce qui est un avantage non négligeable.

En phase finale, la bande à Dupont n'a pas fait dans la dentelle non plus, avec plus de 30 points passés au Racing 92 en huitième de finale, puis 64 unités aux champions d'Europe 2020, les Chiefs d'Exeter. Cette fois, une autre équipe anglaise défie Toulouse, les Quins de Londres.

Comme lors des deux derniers matchs européens, la première ligne de change pas avec la titularisation de Cyril Baille, Peato Mauvaka et Dorian Aldegheri. Même chose en deuxième ligne, où Richie Arnold retrouve le XV de départ au côté du colossal Emmanuel Meafou.

En troisième ligne, après un repos bien mérité, les guerriers Jack Willis et François Cros remettent le couvert, et accompagneront Alexandre Roumat.

Derrière, le staff toulousain a l'embarras du choix, mais en ce qui concerne la charnière, peu de doutes sont émis ! Le tandem Dupont / Ntamack reprendra logiquement du service, après deux matchs sans jouer ensemble.

Pour la paire de centres, l'inévitable Pita Ahki sera titulaire, et accompagné du jeune et talentueux Paul Costes, qui était remplaçant face à Toulon. Aux ailes, même hommes que face au RCT, avec Lebel d'un côté, et Kinghorn de l'autre, qui semble convaincre à cette position. Derrière, Thomas Ramos couvrira le champ profond.

Sur le banc des finisseurs, de l'expérience avec Julien Marchand, Rodrigue Neti, Thibaud Flament et Juan-Cruz Mallia. La jeunesse est aussi de la partie avec Joël Merkler, Joshua Brennan et Santiago Chocobares.