VIDEO. PROD2. Fabrice Landreau se prend pour Scott Robertson et enflamme le vestiaire avec Benny B

Pour célébrer la victoire d'Angoulême à Nevers, synonyme de maintien en ProD2, le directeur du rugby du club, Fabrice Landreau, nous a ressorti son plus grand classique. Messieurs, dames, admirez !

Vous connaissez tous Scott Robertson. Que ce soit pour ses plaquages cisaillants de son époque de joueur, sa chevelure blonde qu’il est difficile de manquer ou son bilan en tant que coach des Crusaders absolument effarant (7 titres d’affilée !).

Des exploits qui lui ont d'ailleurs permis d'être tout naturellement nommé sélectionneur des All Blacks après le Mondial 2023. Mais qu'on se le dise, pour la majorité des gens, "Razor" c'est surtout son breakdance après les titres des Crusaders…

Et puisque le savoir-faire français n'a rien à envier aux autres, sachez que l'Hexagone aussi a son Scott Robertson. De ce que l'on en sait, ni Fabien Galthié, ni Ugo Mola, ni Christophe Urios ne dansent comme un américain après les grosses victoires des leurs. En revanche, Fabrice Landreau, oui.



Et puisque l’ancien talonneur nous ressort ça à tous les grands événements de ses équipes, il ne pouvait pas manquer la victoire 15 à 16 du SA XV sur la pelouse de Nevers vendredi dernier. Un résultat synonyme de maintien pour le club charentais, dont il est le directeur du rugby.

Ainsi, Landreau a chauffé à blanc le vestiaire d'Angoulême grâce à sa célèbre imitation de Bennie B. Torse nu et en jean, façon cow-boy, l'ancien parisien a enchaîné le premier couplet de la chanson "Mais vous êtes fous" du rappeur belge.



Sous les accompagnements de ses joueurs, hilares. Et qui peuvent être fiers de ce qu’ils ont accompli, alors que le maintien paraissait fort lointain pour eux, il y a encore 2 mois de ça.

Une scène de vestiaire comme on les aime, filmée par les caméras de Canal Plus. Et ce n'était là que le début de la très longue soirée des Angoumousins dans la Nièvre…