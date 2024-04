CHAMPIONS CUP. ‘‘Nous savions que la Rochelle avait voyagé’’ : Leo Cullen était serein avant d'affronter la Rochelle

L’entraineur du Leinster Leo Cullen s’est exprimé sur la victoire de son équipe contre la Rochelle, en quart de finale de la Champions Cup.

Depuis 3 ans et deux finales consécutives, les clubs de la Rochelle et du Leinster se retrouvent en phases finales de la Champions Cup.

Une rivalité d’autant plus forte que les Rochelais ont réussi à battre les Irlandais deux fois d’affilée, à Marseille et à Dublin, avec des scénarios de matchs assez fantastiques.

Dans les deux dernières finales, les Maritimes avaient réussi à inverser la vapeur. On se souvient du match en Irlande, où les jaune et noir étaient menés 17-0 en moins de 12 minutes.

Les coéquipiers de Grégory Alldritt étaient revenus dans le match après une entame catastrophique, pour repasser devant à 8 minutes de la fin du temps réglementaire, grâce à un essai de Georges-Henri Colombe.

La revanche du Leinster

Malheureusement pour le club français, le quart de finale de cette édition de Champions Cup n’a pas eu du tout la même tournure.

Les hommes de Ronan O’Gara n’ont pas fait le poids face au Leinster à Dublin, avec une défaite 40 à 13, sans vraiment avoir pu poser de problèmes à une équipe qui ressemblait fortement à celle du XV du trèfle (Dan Sheehan, Andrew Porter, Joe McCarthy, Jamison Gibson-Park, Robbie Henshaw, James Lowe).

Un score fleuve et une domination qui a surpris beaucoup de monde, mais pas l’entraîneur du Leinster et ancien international irlandais Leo Cullen, loin d’être effrayé par leurs rivaux rochelais.

Nous avons beaucoup parlé de ces rencontres, de manière assez approfondie, et ce, depuis la présaison. Il n’y avait pas lieu d’en avoir peur. Vous devez apprendre des échecs du passé et les gars avaient le bon état d’esprit à ce sujet.’’ Propos recueillis par le Midi Olympique

Profiter de la fraîcheur physique

Tout était donc calculé pour le staff de l’équipe de Dublin, avec un plan de jeu tourné vers les extérieurs pour contourner la puissance du pack adverse. Mais aussi pour fatiguer une équipe qui a eu un quart de finale compliqué.

Le message a été de continuer à jouer, car, lors des rencontres précédentes, l’équipe s’était comme renfermée sur elle-même et avait restreint son jeu. En plus, nous savions que La Rochelle avait voyagé et qu’ils avaient encore des kilomètres dans les jambes. Il fallait les mettre en difficulté.

Même si Ronan O’Gara a assuré que les déplacements ne constituent pas une excuse pour expliquer la différence de niveau entre les deux équipes, le huitième de final en Afrique du Sud a sûrement laissé des traces.

Un match très physique face aux Stormers, où les doubles tenants du titre sont passés tout proches de l’élimination.

Le Springbok Manie Libbok avait même la balle de la victoire avec une transformation après la 80e minute pour permettre à son équipe de passer devant au tableau d’affichage, un coup de pied sous pression, que le buteur sud-africain manquera.

Après avoir éliminé la Rochelle, le Leinster fait désormais partie des grands favoris de la compétition (avec le Stade Toulousain), il faudra pour cela battre la révélation Northampton, quasiment à domicile au stade de football gaélique de Croke Park, à Dublin.

Dans une enceinte de 82 000 places, le spectacle devrait être au rendez-vous, avec une équipe anglaise joueuse, particulièrement séduisante en championnat et en Champions Cup. Les coéquipiers de Courtney Lawes avaient d’ailleurs passé 59 points face aux Bulls en quart de finale (victoire 59-22).