CHAMPIONS CUP. Le duel : Vermeulen vs Alldritt, le roi déchu face à son successeur

Deux des trois meilleurs numéros 8 du monde s'affronteront ce samedi en Champions Cup. Alldritt vs Vermeulen, duel de déménageurs aux mains d'or.

Ils sont, avec le Néo-Zélandais Ardie Savea, considérés comme les meilleurs numéros 8 de la planète. Et même s'ils ne possèdent pas les mêmes dynamiques ni individuelles ni collectives, le hasard du calendrier européen nous offre la chance de les voir s'affronter. Ce que la dernière tournée de novembre n'avait pas pu nous donner, le Sud-Africain étant mis en repos pour faire souffler son corps marqué, à 36 piges et en cette saison de coupe du monde. Là, Duane Vermeulen et Grégory Alldritt croiseront donc le fer ce samedi dans une rencontre au sommet en Champions Cup. À condition que l'Ulster ne sorte pas une prestation du même acabit que lors du match aller, il y a moins d'un mois. Les Rochelais menant 0 à 29 à la pause, on n'avait vu qu'une course après le score des Irlandais en seconde période sans pouvoir donc se focaliser sur le duel direct entre les deux hommes.

Vos matchs de Rugby Sale/Toulouse et La Rochelle/Ulster à quelle heure et sur quelle chaîne ?Alors samedi, en gageant que le scénario du match sera différent, profitons-en. Car nul doute que le rythme de croisière du Springbok comme du Tricolore sera un gage de vérité pour leurs partenaires ce week-end. Vermeulen, s'il semble marquer un peu le pas cette année, a, la saison dernière, transfiguré les hommes du Kingspan dès son arrivée. Surpuissant, souvent décisif dans le jeu au sol, l'ancien toulonnais est surtout un formidable point d'ancrage, trieur de ballons derrière sa mêlée, à l'expérience si précieuse. Bref, on ne présente plus le champion du monde aux 65 capes...

RÉSUMÉ VIDÉO. RUGBY. O’Gara dépité, le récit d’une victoire contrastée pour la Rochelle face à l’UlsterEn face de lui, vous connaissez déjà très bien Greg Alldritt. Qu'on se le dise, à 25 ans, le numéro 8 des Bleus est dans la forme de sa vie et est certainement le 3ᵉ ligne centre le plus propre de la planète aujourd'hui. Aussi, nul doute qu'au-delà de leurs fantastiques qualités de joueurs de rugby, les contacts devraient résonner dans la fureur de Marcel-Deflandre, tant leurs physiques restent gargantuesques (1m93 et 118kg pour le Sud-Af, 1m91 et 113kg pour le Français). Tandis que leur match dans le match sera aussi, peut-être, une mise en bouche avant le Mondial 2023...

