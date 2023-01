Vos matchs de Rugby Sale/Toulouse et La Rochelle/Ulster à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Retrouvez le programme télé de la semaine avec la 3e journée de Coupe d'Europe ainsi que la 17e journée de Pro D2. Quels matchs allez-vous regarder ?

Retour de la Coupe d'Europe de ce week-end. Une troisième journée décisive en Champions Cup pour les formations qui ont mal débuté leur campagne européenne. Ce qui n'est pas le cas de Toulouse et du Stade Rochelais qui comptent déjà deux succès. Ils leur faut désormais valider tout ça. Les Toulousains iront défier les Anglais de Sale tandis que les Rochelais recevront les Irlandais de l'Ulster. Deux très belles affiches à retrouver samedi après-midi. Pour Castres, Lyon, le Racing 92 et Bordeaux, plus le droit à l'erreur puisqu'ils ont perdu leurs deux premiers matchs. Les Castrais et les Franciliens ont l'avantage de recevoir. Pour les Lyonnais et les Bordelais, la tâche sera bien plus complexe en déplacement. Pour rappel, on joue également la 17e journée de Pro D2. Le leader Oyonnax ira à Nevers tandis que Biarritz défiera Colomiers.

Vendredi 13 janvier

Pau vs Newport à 21H sur Bein Sports 3

Scarlets vs Cheetahs à 21h

Samedi 14 janvier

Paris vs Lions à 14h sur France 3

Bath vs Toulon à 16h15

Connacht vs Brive à 18H30

Trévise vs Bayonne à 18H30

Zebre vs Bristol à 21h

Perpignan vs Glasgow à 21h

Dimanche 15 janvier