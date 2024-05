CHAMPIONS CUP. Le choc des titans va-t-il enfin se concrétiser ? Toulouse et le Leinster prêts pour une finale rêvée

Le Leinster et le Stade Toulousain sont les deux grosses écuries du dernier carré de la Champions Cup. Se retrouveront-elles en finale ? Des surprises sont possibles.

Deux institutions du rugby mondial pourraient s’affronter en finale. Des frères ennemis, à la fois identiques dans leur image et si différents dans leur jeu. Ce week-end, le Leinster et le Stade Toulousain disputent leurs demi-finales respectives. Si Toulouse affrontera les Harlequins, le Leinster défiera Northampton (Anglais, eux aussi).

Sur le papier, pas de doutes ou peu : les rouge et noir devraient se défaire des Quins, alors que les Saints ne devraient être qu'une formalité pour le Leinster. Les Irlandais joueront dans leur forteresse de l'Aviva Stadium. Après un large turnover lors des deux derniers matchs, les Lowe, Byrnes, et autres Conan seront de retour face aux coéquipiers de Courtney Lawes.

Toulouse sera aussi sûr de ses forces. Avec des retours importants dans l’effectif, les hommes d’Ugo Mola feront face aux Harlequins dans leur antre du Stadium. Il faut remonter en 2010 pour voir une dernière demi-finale de Champions Cup (H Cup à l’époque) sur l’Ile du Ramier. Et c’était contre… le Leinster. Les hommes de Guy Novès s’étaient imposés 26-16 au Stadium, grâce à un grand David Skrela.

Les Toulousains seront en terrain connu et conquis. Leur dernier match de Champions Cup au Stadium date de 2023 face aux Bulls, avec une victoire facile sur le score de 33-9. Les Harlequins devront donc jouer leur meilleur rugby face à des Toulousains qui les avaient battus 47-19. Ce qui n'empêche pas Romain Ntamack de jouer la carte de la prudence via le Midi Olympique.

Il ne faudra pas trop la regarder, sinon on prendra trente, quarante ou cinquante points, comme ils sont capables de le faire tous les week-ends ou presque. C’est vraiment une belle équipe. Même si on a gagné chez elle en match de poule, ce sera un tout autre contexte dimanche qu’on veut bien aborder.

L’équipe des Northampton Saints devrait, elle aussi, avoir beaucoup de mal face au Leinster. Les Irlandais, finalistes lors des deux dernières saisons, ont disposé assez facilement de La Rochelle (champion en titre) en quart de finale (40-13). Néanmoins, avec un joli parcours, une victoire contre le Munster en huitième de finale, et une belle raclée infligée aux Bulls, les Saints se déplacent à l’Aviva Stadium sûrs de leurs forces.

Mais, comme le Stade, le Leinster sera aussi en confiance. Devant un public qui pousse jusqu'à la dernière seconde, avec leurs hommes forts, les Irlandais auront à cœur de rejouer une finale pour la troisième année de suite. Habitués de la compétition, avec quatre victoires en finale, le Leinster est le deuxième club le plus titré d'Europe. Derrière le Stade Toulousain. Et ces deux géants du rugby européen ne se sont jamais défiés pour soulever le trophée.

Pour rappel, le Leinster affrontera les Northampton Saints samedi à 18h30 sur beIN SPORTS. Le Stade Toulousain disputera sa demi-finale face aux Harlequins dimanche à 16h00, sur France 2.