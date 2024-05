VIDEO. CHAMPIONS CUP. 7 Essais, 1 Leçon de Rugby : Toulouse avait imposé son style face aux Harlequins

Toulouse avait brillé en décembre, battant les Harlequins 47-19 en Champions Cup. Zoom sur ce match clé avant leur affrontement en demi-finale.

Ce dimanche, le Stade Toulousain retrouve les Harlequins en demi-finale de la Champions Cup. Une rencontre qui doit servir aux hommes d'Ugo Mola a montré qu'ils ont les arguments pour broder une sixième étoile sur leur maillot. Côté anglais, on retrouve les Toulousains avec le couteau entre les dents. Et une bonne dose de confiance après la superbe victoire à Bordeaux en quart de finale.

Marcus Smith et ses coéquipiers n'ont certainement pas oublié la fessée reçue en décembre dernier dans le cadre de la 2e journée de cette compétition. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Et si les pensionnaires de Premiership semblent plus rodés que cet hiver. Que dire des champions de France en titre. Ils paraissent plus fort qu'à l'époque et ont montré beaucoup de fraicheur et de velléités offensives en 2024.

Faut-il s'attendre à une démonstration comme en décembre ? En ce dimanche gris de décembre, le Stade Toulousain avait redonné des couleurs à son jeu, offrant une prestation majestueuse contre les Harlequins. Sur la pelouse du Twickenham Stoop, Toulouse n'avait pas seulement gagné. Il avait dominé, s'imposant sur un score sans appel de 47 à 19.

Dès le coup d'envoi, les intentions étaient claires. À la 7e minute, Pierre-Louis Barassi, avec une percée fulgurante, avait inscrit le premier essai, démontrant la détermination toulousaine. Ce début en fanfare fut rapidement suivi par la réplique des Harlequins, mais l'égalisation à 7 partout n'avait fait que piquer au vif les hommes d'Ugo Mola.

L'élan toulousain n'avait pas faibli, malgré l'exclusion temporaire d'Aki, sanctionné à la 15e minute. Les Rouge et Noir avaient enchaîné avec des essais aussi esthétiques qu'efficaces, illustrant une maîtrise tactique impressionnante. Peato Mauvaka, avant la pause, avait porté le score à 21-12. Un écart déjà significatif.

À la reprise, le festival offensif avait continué. Matthis Lebel, dès la 43e minute, avait décroché le bonus offensif, témoignant de la supériorité aérienne et technique des visiteurs. Les Harlequins avaient tenté de tenir tête, avec un nouvel essai de Irne Herbst, mais la détermination toulousaine était palpable.

Le doublé de Barassi à la 50e minute, suite à une combinaison parfaitement orchestrée avec Thomas Ramos et Antoine Dupont, avait été le point d'orgue de cette démonstration. Les Toulousains n'avaient pas seulement joué ; ils avaient ébloui, avec un total de sept essais, symbole de leur domination offensive.