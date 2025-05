Champions Cup. ''Ils vont faire copier-coller'' : Kayser alerte sur le plan des Saints pour neutraliser Bielle-Biarrey

Le Crunch a laissé des traces. Bielle-Biarrey avait été dominé par Freeman. Kayser pense que Northampton va rejouer le même coup ce samedi. Explications.

Freeman vs Bielle-Biarrey : l’autre Crunch qui fait saliver

Ce samedi à Cardiff, les duels à suivre seront légion en finale de la Champions Cup entre Bordeaux et Northampton. Smith vs Jalibert, Pollock vs Samu, et surtout Freeman vs Bielle-Biarrey. Une opposition qui fait saliver d'avance les fans d'ovalie et les experts. Parmi eux, Benjamin Kayser.

L'ancien coéquipier de Penaud se réjouit à l'idée de le voir évoluer en finale de la coupe des champions. Il avait craint le pire pour l'ailier du XV de France après la demie contre le Stade Toulousain. Mais ce week-end, son regard sera aussi sur l'autre aile où évoluera le meilleur joueur du dernier 6 Nations.

Un nouveau face-à-face après celui du Crunch qui avait vu l'Anglais prendre le dessus sur le Français, au sens propre comme figuré. A l'époque, Freeman avait en effet pris un ballon sur la tête du Girondin sur un coup de pied croisé de Fin Smith.

Comment Northampton compte bloquer les fusées de l’UBB

Smith vs Jalibert, Pollock vs Samu... Les duels qui vont enflammer la finale de Champions CupEt Kayser ne serait pas surpris si les Saints s'inspiraient de cette stratégie ce samedi. "Ils cliqueront sur copier-coller et chercheront à faire exactement la même chose samedi."

A leur place, c'est d'ailleurs ce qu'il ferait comme il l'a confié via nationalworld. "Freeman ne veut pas être en un contre un avec Bielle-Biarrey à la course mais dans les airs, il le prend tous les jours." Nul doute que le Tricolore a bossé sa défense dans les airs depuis la défaite à Twickenham. "Ce n'est pas un ailier du type Freeman dans les airs, mais au sol, à pleine vitesse, vous ne voulez pas lui laisser d'espace."

La guerre des rucks : le vrai front de la finale

Car "si vous lui donnez un peu d'espace, il montrera à tout le monde qu'il est l'arrière offensif le plus rapide du rugby mondial en ce moment", ajoute celui qui a porté le maillot de Leicester dans sa carrière. On l'a encore vu en Top 14 avec des courses en bord de touche qui n'ont laissé aucune chance aux défenses. Champions Cup. Penaud intrigue, Bielle-Biarrey affole, mais attention... ce que la presse anglaise prédit entre Bordeaux et les SaintsLe problème pour Northampton, c'est que Bordeaux possède à l'heure actuelle, deux des meilleurs ailiers de la planète. Pour l'emporter, les Saints devront à tout prix les priver de munitions. Et cela passera par une guerre de tous les instants dans les rucks. Sans ballons propres et rapides, l'UBB pourrait avoir plus de mal à les mettre dans les bonnes conditions.

Le rugby commence devant. Et si les avants anglais sont dominateurs, cela va se répercuter sur toute l'équipe. On sait à quel point Lucu et Jalibert peuvent être décisifs dans le jeu. A condition de jouer derrière un pack qui avance et qui remporte ses duels.