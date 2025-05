Smith vs Jalibert, Pollock vs Samu... Les duels qui vont enflammer la finale de Champions Cup

Ce samedi, l'UBB et Northampton s’affrontent pour le titre européen. Au-delà du plan de jeu, ce sont peut-être les duels entre stars qui décideront de l’issue. Tour d’horizon des confrontations clés à suivre.

Jalibert vs Fin Smith : maestro contre métronome

Si l’UBB et les Saints carburent en attaque, c’est avant tout grâce à la lucidité de leurs ouvreurs. Matthieu Jalibert, en pleine forme depuis plusieurs semaines, reste le maître à jouer bordelais, capable d’allumer la mèche à tout moment, surtout quand il dégaine sa fameuse « spéciale », ce coup de pied par-dessus si bien senti.

Ensuite le joueur que je veux mettre en avant, bon pas de surprise 😅 il est en forme internationale, sans lui probablement que tu ne gagnes pas, le maestro Matthieu Jalibert ! En forme, en confiance il est intouchable ❤️❤️ pic.twitter.com/W42X3hqNvM — Yann UBB LG (@tuisovaubb) May 18, 2025

En face, Fin Smith, 22 ans seulement, impressionne par sa maturité. Précis au pied, chirurgical dans la gestion du tempo, le jeune Anglais est devenu l’un des piliers du projet des Saints. Les deux hommes affichent exactement 71 points au compteur dans cette Champions Cup. L’équilibre parfait… jusqu’à samedi ?

Pollock vs Samu : le choc des styles en troisième ligne

Henry Pollock n’a que 20 ans mais déjà l’aura d’un vétéran. Plaqueur infatigable, gratteur hors norme, dynamiteur offensif : le flanker anglais est une machine à gagner. Meilleur plaqueur et meilleur gratteur de la compétition, il porte les Saints.

Mais face à lui, Pete Samu ne manque pas d’expérience. Le Wallaby, qui fera ses adieux à l’UBB à la fin de la saison, est l’un des hommes les plus impactants du tournoi. Quatre essais en phases finales, dont un dès les premières minutes contre Toulouse, et une passe décisive impressionnante pour Bielle-Biarrey. Une opposition de générations… et de tempéraments.

Penaud, Bielle-Biarrey, Freeman : feux d’artifice sur les ailes

C’est probablement là que le spectacle sera le plus fou. Damian Penaud, 12 essais dans cette campagne européenne, est tout simplement inarrêtable quand il prend le ballon en étant lancé. Il est soutenu par un Louis Bielle-Biarrey au rendement presque irréel : 30 essais cette saison, toutes compétitions confondues. Sa capacité à surgir au bon moment, à faire la différence en une accélération, rend l’UBB létale sur les extérieurs.

Mais Northampton peut répliquer. Tommy Freeman n’est pas là pour faire de la figuration. Triple marqueur en demi-finale contre Leinster, l’Anglais combine puissance et finesse. Il affiche neuf essais au compteur dans cette campagne. Sa confrontation directe avec Penaud pourrait être l’un des tournants du match. Surtout, il domine les airs contrairement à ses deux adversaires. Les Saints s’appuieront à coup sûr sur cette qualité, qui manque trop souvent aux ailiers français

Tommy Freeman taking advantage of some pretty non-existent defending… #GallagherPrem pic.twitter.com/groYM0ASaX — Tight Five Rugby (@TightFive_Rugby) March 28, 2025

Lucu vs Mitchell : duel de métronomes

Dans l’ombre des stars offensives, deux demis de mêlée d’exception mèneront la danse. Maxime Lucu, l’un des cerveaux du jeu girondin, il est celui qui donne le ton. Sa gestion au pied, son calme, son rôle de patron dans l’organisation défensive : tout passe par lui.

Mais Alex Mitchell, côté Northampton, est un poison. Rapide, imprévisible, toujours dans le bon tempo, il forme avec Fin Smith une charnière redoutable. Son gros point fort est son jeu au pied, qu’il surutilise, tant avec les Saints qu’avec le XV de la Rose.

Gazzotti vs l’ombre d’Augustus : puissance, jeunesse et intensité

Si Juarno Augustus est forfait, c’est un duel indirect qui se profile entre les deux bulldozers des packs. Marco Gazzotti, 20 ans, est l’autre phénomène de cette finale. L’ancien U20 français, déjà titulaire indiscutable, brille par son abattage défensif, sa rudesse dans les zones de contact et son activité.

Face à lui, Northampton comptera sur un collectif solide mais orphelin d’un Augustus irremplaçable dans l’avancée. Gazzotti pourrait bien faire basculer la bataille des rucks, un secteur décisif à ce niveau.