CHAMPIONS CUP. Damian Penaud sera-t-il de la finale à Cardiff après sa blessure contre le Stade Toulousain ?

Touché à la cheville en demi-finale face au Stade Toulousain, Damian Penaud sera-t-il vraiment à 100 % pour la finale ?

Le cauchemar n’aura pas duré. Sorti en boitant contre Toulouse, les larmes aux yeux et soutenu par le staff médical, Damian Penaud avait laissé planer un énorme doute sur sa présence pour la finale de Champions Cup.

Mais les nouvelles sont bonnes, très bonnes même : l’ailier star de l’Union Bordeaux-Bègles a repris la course, les soins ont porté leurs fruits et sa titularisation à Cardiff samedi (15h45) ne fait plus vraiment de doute.

Et c’est un soulagement immense pour l’UBB qui ne pouvait espérer meilleur scénario pour disputer sa première finale européenne. Avec 12 essais inscrits depuis le début de la campagne, record historique à la clé, Penaud est devenu le détonateur d’une ligne de trois-quarts qui flambe. Son sextuplé contre les Sharks reste dans toutes les têtes, tout comme ses courses tranchantes qui font exploser les défenses.

Noël McNamara, coach de l’attaque, a tellement exploré de lancement offensif qu’il a décidé d’inventer un lancement avec Damian Penaud en 10.



50% c’est un pari perdu, 50% c’est un excès de pinard mais 100% c’est un essai de l’UBB 🍇



Troisième essai en 4 matchs pros pour le J 🐣 pic.twitter.com/GLuYA0OL1q April 14, 2025

Pour Adam Coleman, son coéquipier et deuxième ligne du pack girondin, il n’y a pas de doute : Penaud sera prêt, et il sera décisif. « Il va bien, il sera en forme pour la finale – on le couve », a-t-il confié à l’EPCR. Derrière ces mots rassurants, on sent que le staff girondin compte sur sa star.

Car même si l’UBB a prouvé face à Toulouse qu’elle savait gagner sans s’appuyer uniquement sur les fulgurances de son ailier tricolore, son absence aurait été un crève-cœur à ce stade de la compétition. Face à Northampton et son armada de Lions britanniques, il faudra de la réussite et un brin de folie. Des ingrédients que Penaud maîtrise comme peu d’autres sur la scène européenne.

Record battu. 🔥



Face au Munster, Damian Penaud a effacé des tablettes le record d’essais de Chris Ashton sur une édition de la Champions Cup 👏#InvestecChampionsCup pic.twitter.com/fy8p8CcMBS — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) April 13, 2025

"Bien-sûr qu’on compte sur le retour de Damian, il a couru aujourd’hui. Il va faire une semaine normale avec nous, c’est une bonne nouvelle pour l’effectif." - Yannick Bru au micro de Canal + après le match face à Castres

Le joueur de 28 ans avait pourtant laissé craindre le pire. Sa sortie en demi-finale avait glacé Chaban, puis les images de sa démarche hésitante au coup de sifflet final avaient marqué les esprits. Mais dès les jours suivants, les signaux venus du camp bordelais ont été rassurants : pas de lésion majeure, une reprise progressive, et un objectif clair : être prêt pour Cardiff.

Sauf coup de théâtre, Penaud foulera bien la pelouse du Principality Stadium samedi. Avec lui, l’UBB peut rêver d’un premier titre.