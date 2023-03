CHAMPIONS CUP. Grégory Alldritt vs Ruan Ackermann : un duel pour les puristes

Samedi en Champions Cup, Grégory Alldritt affrontera directement un adversaire jamais capé. Pour autant, il s'agit probablement du meilleur numéro 8 d'Angleterre...

Dire que Greg Alldritt est un joueur en permanence au four et au moulin n’a rien d’usurpé : le numéro 8 des Bleus plaque, gratte et surtout, se propose sans cesse pour faire avancer les siens ballon en main. À tel point que lorsque son activité baisse un peu, parfois, on crie tout de suite au mauvais match de sa part. Il faut dire que dans une moindre mesure que son ami Antoine Dupont, le Rochelais nous a tellement habitué à du 7/10 à tous les matchs que les observateurs sont souvent moins tendre avec lui qu’avec les autres. Pour preuve de son efficacité, citons par exemple ses statistiques démentielles l’an dernier en Champions Cup, où le 3ème de 26 ans avait survolé la compétition. En témoignent ses plus de 120 courses effectuées au total, ses 750 mètres parcourus ballon en main ou sa grosse trentaine de défenseurs battus sur l’ensemble de la campagne. Bref, omniprésent.

VIDÉO. Le bleu de chauffe enlevé, Grégory Alldritt a tout pulvérisé sur son passage pour son retour en Top 14Ça tombe bien, samedi, dans sa compétition préférée, le Gersois croisera le fer avec un garçon de la même trempe que lui. Un joueur de l’ombre, presque, que ses prestations finissent par mettre en valeur. Reste qu’il demeure l’un des joueurs les plus sous-côtés outre-Manche. Sinon comment expliquer que Ruan Ackermann (1m93 pour 112kg) ne compte aucune sélection, à 27 ans ? Peut-être paye-t-il son départ vers l’Angleterre dès son début de carrière, à pas encore 22 piges, en 2017. Toujours est-il que plus récemment, cela n’a pas empêché le taureau Jasper Wiese de connaître les joies des Springboks… Là, le natif de Pretoria est pourtant l’un des tout meilleurs numéros 8 du Premiership depuis de nombreuses saisons maintenant. Probablement le joueur le plus régulier de Gloucester également. Lui aussi aurait pu être un déménageur breton. Cette saison, peu ou prou comme les autres, il est d’ailleurs le joueur qui porte le plus le ballon en Angleterre (218 courses). Il est aussi le 7ème meilleur casseur de plaquages du championnat et le 4ème au nombre de ballons récupérés au sol (17). Comme Alldritt, au four et au moulin.



Et c’est donc en cela que ce duel s’annonce au sommet. Si beaucoup n’ont d’yeux que pour l’affrontement entre les fusées Rees-Zammit et Thomas, ou les maestros Carreras et Hastoy, ce choc des titans au cœur du jeu vaudra son pesant d’or. Qui saura prendre en premier la ligne d’avantage ? Qui ira chercher le plus de ballons chauds lorsque son équipe subira ? Trier les ballons derrière sa mêlée ? On imagine que cela n’importera que les puristes. À notre plus grand désarroi…

