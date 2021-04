Champions Cup. ''Gagner à Thomond Park, c'est un réel exploit mais on est loin d'être champion'', estime Maxime Médard

Homme de base du Stade Toulousain, Maxime Médard revient le 8e de finale de Champions Cup face au Munster et évoque le quart de finale à Clermont.

Le week-end dernier, le Stade Toulousain s'imposait au terme d'un match très engagé en Irlande, face au Munster, 33-40. Un exploit pour plusieurs raisons. Toulouse ne s'était jusqu'ici jamais imposé à Thomond Park. Le Munster y avait remporté neuf de ses dix matchs de phases finales. Enfin, les Irlandais étaient sur une série de seize matchs sans défaite à domicile. "Cela a été un gros match. On n'a rien lâché. On a cru en nous jusqu'au bout. On savait que si on tenait le score à la soixantième, le banc allait finir le travail. C'était la stratégie, et cela a fonctionné. On a réussi à mettre notre jeu en place, et à bouger cette grosse équipe du Munster. Gagner à Thomond Park, on ne l'a jamais fait. C'est un réel exploit. Mais la compétition est encore longue. On est loin d'être champion. Puis, avec la "Red army" cela aurait peut-être été un autre match. Mais cela n'enlève rien à notre victoire. Après individuellement j'ai fait quelques erreurs, mais je suis globalement satisfait de ma performance." VIDEO. Champions Cup. Un doublé de Dupont face au Munster envoie Toulouse en quarts Maxime Médard l'a dit, lors de ce huitième de finale, la stratégie du Stade Toulousain est la même depuis plusieurs années en phases finales. Tenir le score durant soixante minutes, puis le banc entre en action pour accélérer le jeu et gagner la rencontre."On a une équipe qui tourne beaucoup. Tout le monde connaît par cœur le système de jeu, et l'a déjà appliqué de nombreuses fois en match. C'est grâce à cette profondeur d'effectif que nous pouvons adopter cette stratégie. Le week-end passé, à la mi-temps, Ugo (Mola, ndlr) nous a dit que dès que le banc allait rentrer, la différence serait faite. Il avait raison et j'espère que cela continuera." Dimanche, les hommes d'Ugo Mola se déplacent à Clermont pour une place en demi-finale. Les Auvergnats s'étaient qualifiés en Angleterre, face aux Wasps, dans les toutes dernières minutes de jeu. Score final : 25-27. "Clermont a montré beaucoup de caractère. Les joueurs ont fait un sacré match. Gagner dans les derniers instants de la rencontre est assez impressionnant. Le club a une histoire particulière avec la Coupe d'Europe. Et ils ont fait le plein de confiance en s'imposant au Wasps." VIDEO. Champions Cup. Tous les essais de la victoire à l'arrachée de Clermont face aux Wasps



Depuis 2002, Clermont est invaincu au Michelin face au Stade Toulousain. En septembre dernier, en ouverture du championnat, les Rouges et Noirs étaient passés proche du succès. Il a fallu un essai de Moala à dix minutes du terme et une défense de fer des Jaunards après le temps réglementaire pour s'imposer 33 à 30. En 2018, lors de la confrontation précédente à Clermont, la rencontre s'était soldée par un score de parité, 20-20. "Clermont est une grande équipe. Les joueurs sont en forme. Jouer au Michelin, ce n'est jamais un cadeau. Surtout lors d'un match de phases finales. L'ASM est une équipe très performante chez elle. C'est un match super important. Cela sera très serré et très intense. Et il y aura beaucoup de tension." Voilà de quoi planter le décor d'un quart de finale explosif. Le dernier avant les tirages au sort pour les demi-finales. Champions Cup. Mola répond à Azéma : ''On n’a pas gagné à Clermont depuis 2002''