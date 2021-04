Champions Cup. Mola répond à Azéma : ''On n’a pas gagné à Clermont depuis 2002''

L’habituel pingpong verbal qui précède les grandes rencontres a débuté entre les coachs clermontois et toulousain qui s’affronteront dimanche 11 avril à 16h.

Champions Cup. Toulouse favori du quart de finale ? Franck Azéma a son avis sur la question Cette semaine, Ugo Mola se prononçait sur le quart de finale de Champions Cup à venir entre l’ASM Clermont et le Stade Toulousain. Il a notamment fait référence aux propos du manager clermontois. Ce dernier le mettait en porte-à-faux en le désignant comme favori et en déclarant que “celui qui dit le contraire ment”. Une déclaration qui amène le coach rouge et noir à sourire. Il évoque le peu de réussite des haut-garonnais au Marcel-Michelin: “On n’a pas gagné à Clermont depuis 2002”, tout en mentionnant : “je crois que c’était la fin de la carrière de Jérôme Cazalbou”. Il mentionne également l’avantage statistique pour l’équipe évoluant à domicile. Avec seulement “25% de chance de gagner”, Ugo Mola dit “bien vouloir endosser le rôle de qui que ce soit”, tout en mentionnant (à partir de 19'32) qu’il laisse volontiers aux auvergnats “ce rôle d’outsider qui leur va tellement bien”.

Le manager toulousain oublie cependant de mentionner une statistique qui le met en position favorable. En effet, depuis ses débuts en Coupe d’Europe, jamais le Stade Toulousain n’a perdu un quart de finale européen joué face à une formation française. Sur les 5 matchs où ce scénario s’est présenté, les Rouges et Noirs l’ont emporté 3 fois à l’extérieur (1996, 2011 et 2019) et à 2 reprises à domicile (2000 et 2010). Le dernier en date étant le quart remporté face au Racing 92 en 2019. Une victoire d’autant plus mémorable que Toulouse était en infériorité numérique dès la 23ᵉ minute suite à l’expulsion de son ouvreur, Zack Holmes.



Pour ce qui est du taux de victoires en dehors de ces bases, il est utile de rappeler que Toulouse est actuellement leader du Top 14 en ce qui concerne les victoires à l’extérieur. Les rouges et noirs ont en effet gagné autant de matchs à domicile qu’à l’extérieur en championnat cette saison (7 victoires). D’autant plus que le Stade Toulousain sort d’une victoire historique contre le Munster en terre irlandaise. Ugo Mola réagit par ailleurs à cette performance : “si on ne va pas plus loin dans la compétition, [le match contre le Munster] restera un joli match, mais pas plus”. Comme quoi même si le manager toulousain tente dans ces propos d’évacuer toute pression auprès de ces joueurs, Franck Azéma fait bien de se méfier de son adversaire du week-end.