Champions Cup. Toulouse favori du quart de finale ? Franck Azéma a son avis sur la question

Dans une interview accordée à La Montagne, Franck Azéma exprime son ressenti à l’approche du quart de finale de Champions Cup qui va l’opposer aux hommes d’Ugo Mola.

C’est un choc opposant deux clubs habitués aux phases finales qui va se dérouler ce dimanche au Stade Marcel-Michelin à 16 h. Même si comme le dit Franck Azéma, l’ASM a “une régularité en phases finales, c'est peut-être d'ailleurs la seule chose que peuvent nous envier les Toulousains sur les dix dernières saisons”. Une remarque faite en réponse aux paroles de Guy Novès, ancien coach du Stade Toulousain. Ce dernier mentionnait pour l'AFP les cinq finales de Coupe d’Europe perdues par les auvergnats et une difficulté “à aborder les gros matches de phases finales” selon lui.



Franck Azéma développe sa vision de la rencontre dans son entretien avec le journal auvergnat La Montagne. Il met particulièrement en avant les qualités toulousaines et ne veut pas se baser sur la dernière victoire 33-30 de son club. Obtenue lors de la première journée de championnat après une rencontre disputée, il s’exprime : “On avait fait une bonne première mi-temps, la seconde avait été à leur avantage. Cela remonte à un moment maintenant. S'appuyer sur ce match, non”.



Pour l’entraîneur clermontois, la solution se trouve dans la capacité de son effectif à contenir les “facteurs X” toulousains. Pour cela l’ASM doit passer, selon lui, par l’agressivité physique. Une base du rugby applicable “pour toutes les équipes [mais] plus particulièrement sans doute face à Toulouse”. Une rencontre où il met en avant “l’étiquette de favori” des Toulousains, précisant que “celui qui dit le contraire ment”. Mais il met tout de même en garde ces adversaires, si Clermont trouve "une petite faille on essaiera d'y entrer”. Les rouges et noirs sont prévenus, l'accueil en Auvergne risque d’être musclé !