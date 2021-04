VIDEO. Champions Cup. Tous les essais de la victoire à l'arrachée de Clermont face aux Wasps

Clermont est allé s'imposer sur la pelouse des Wasps ce samedi en 8e de finale de la Champions Cup en marquant un essai dans les arrêts de jeu.

Ce 8e de finale de la Champions Cup face aux Wasps aurait pu se terminer sur d'énormes regrets pour l'ASM. Au lieu de ça, il a donné lieu à des scènes de joie dans les rangs clermontois suite à la transformation de l'essai de Matsushima par Camille Lopez dans les arrêts de jeu. Les hommes d'Azéma ont longtemps balbutié leur rugby dans cette partie malgré deux essais avant la 20e minute par Bézy et Ravai. Ils ont globalement eu la possession du ballon (53%) mais n'ont pas su l'exploiter. Comment peut-on battre 41 défenseurs (!) et ne marquer que trois essais pour finalement l'emporter de deux petits points, 25-27 ? Il y aura certainement des enseignements à tirer de ce match avant le quart de finale face au Stade Toulousain. Mais l'essentiel, à savoir la qualification, est là. Surtout, les Auvergnats ont montré beaucoup de résilience pour passer outre leurs erreurs et rester concentrer jusqu'au coup de sifflet final. Ce qui laisse présager d'un match au sommet face à des Toulousains qui ont, eux aussi, bataillé ferme au Munster. VIDEO. Champions Cup. Un doublé de Dupont face au Munster envoie Toulouse en quarts