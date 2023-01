CHAMPIONS CUP. En Afrique du Sud, l'ASM a retrouvé un de ses anciens héros de 2010 !

Ce week-end, les joueurs de Clermont se déplacent en Afrique du Sud, pour affronter les Stormers, lors de la 4ᵉ journée de Champions Cup. À cette occasion, une petite surprise les attendait à Cap Town.

Marius Joubert, ça vous dit quelque chose ?

Pour les puristes, nul doute que vous vous souvenez de Marius Joubert, ce solide centre sud-africain qui a passé 4 saisons à l'ASM ! Pour les plus jeunes, il s'agit d'un des héros de 2010, l'année où l'ASM a soulevé pour la première fois de son histoire le bouclier de Brennus, après maintes et maintes finales perdues. Ce dernier, durant la saison 2009/2010, aura disputé 9 matchs de Top 14, tous titulaires, comme durant les phases finales du Top 14, associé à Aurélien Rougerie, qui est toujours son ami. Du haut de ses 191 cm, et de ses presque 100 kilos, Marius Joubert était le fer de lance de l'ASM durant ses années magiques, et agissait en vraie perce-muraille ! Il était aussi utilisé en leurre, pour tromper les défenses, et pour servir ses partenaires dans son dos, qui avaient alors plus d'espace. C'est un pur produit de formation sud-africaine, et il aura d'ailleurs porté le maillot des Springboks à 30 reprises également, entre 2001 et 2005. Passé par les plus grandes franchises de son pays, comme les Cheetahts, les Stormers ou encore les Sharks, Marius Joubert aura eu une longue carrière, étendue sur plus de 13 années.

Les retrouvailles à Cap Town !

Déplacement un peu particulier pour les Clermontois, qui ont passé la semaine en Afrique du Sud, du côté de Cap Town, pour préparer au mieux leur match face aux Stormers. Un match ultra-important dans la campagne européenne des Auvergnats, qui, en cas de succès, pourraient voir les phases finales de la compétition ! En attendant cette confrontation, ces derniers ont eu la belle surprise de voir Marius Joubert, avec ses deux enfants, au bord du terrain pour rendre visite à ses anciens coéquipiers, ou du moins ce qu'il en reste. L'occasion pour le club de faire un focus sur son ancien joueur en remémorant ainsi aux fans les belles heures du club. "Clermont m’a beaucoup apporté en tant que joueur et en tant qu’homme. Lorsque je suis arrivé en 2007, tout était si professionnel avec un tel niveau de rigueur. Je suis tellement fier d’avoir participé à l’Histoire du club en étant l’un des joueurs de ce groupe fabuleux qui est allé chercher le premier bouclier de Brennus de l’ASM." De plus, lui qui est désormais plus dans le monde du rugby (société de peinture), a apprécié passer un petit moment avec son camarade l'époque : "J’ai tellement de bons sentiments pour ce club de Clermont. C’est génial de voir d’anciens visages ici en Afrique du Sud, Aurélien notamment avec qui j’ai joué toutes ces saisons en Auvergne… le dernier survivant du titre 2010 (Rires) avec Dato (qui est resté à Clermont cette semaine) !" Un beau moment pour l'ancien joueur, et pour le club, qui se rappelle du bon vieux temps, où l'ASM dominait outrageusement le Top 14.