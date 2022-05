CHALLENGE CUP. Toulon. Franck Azéma : ''On ne va pas jouer à armes égales''

Après la victoire de son équipe face aux London Irish en quart de finale de Challenge Cup, Franck Azéma est revenu sur la demie qui attend le RCT, face au Saracens.

Toulon a fait le job ce week-end, en s'imposant à domicile d'un petit point (19-18) face à une vaillante équipe des London Irish. Charles Ollivon a d'ailleurs inscrit le seul essai des Rouges et Noirs. De ce fait, les Varois recevront les Saracens samedi prochain à 21h. Après la rencontre, le manager du RCT Franck Azéma s'est exprimé en conférence de presse au sujet de cet affrontement : "C’est une très belle affiche, tout le monde en rêvait, je pense. C’est ce qui se fait de mieux. C’est quasiment l’équipe d’Angleterre, c’est une équipe qui a l’habitude de ces joutes-là avec une grosse maîtrise de cette compétition. Enfin, plutôt en Champions Cup mais c’est la même chose. Il n’y a pas de surprise : il faudra bien récupérer et bien se préparer pour l’affrontement qu’il va y avoir. Il faudra jouer avec nos armes. J’espère que l’on aura un Mayol plein et que l’on va pouvoir avoir une grosse intensité sur le terrain. C’est plaisant pour les gens".

Si Azéma n'a pas caché son excitation vis-à-vis de ce match, il a en revanche critiqué la programmation faite par l'EPCR. En effet, les Toulonnais, qui ont joué ce dimanche après-midi, auront moins de récupération que les Saracens, vainqueurs de Gloucester vendredi soir : "Il faut surtout récupérer dès ce soir et optimiser la récupération au maximum. Les Saracens auront quasiment 48 heures en plus de récupération. Il va falloir être dans la qualitative de notre récupération et ensuite c'est la capacité mentale à récupérer (...) Mais évidemment, on n'est pas sur la même équité en terme de récupération. Certains jouent le dimanche et d'autres le vendredi. 24 heures ça peut aller mais 48 heures c'est énorme ! Donc oui ça me dérange ! Ça fait combien de temps que l'on enchaîne ? Est-ce que ça a été regardé ? Non, je ne pense pas… Je ne vais pas faire la pleureuse, c'est comme ça. Mais non, on ne va pas jouer à armes égales. Donc on va se tourner sur la récupération plutôt que sur la production. Il va y avoir un jour d'entraînement cette semaine, c'est tout".

Malgré cela, on imagine que Toulon mettra les bouchées doubles pour tenter de se qualifier en finale de Challenge Cup, comme il y a deux ans. À cette époque, le RCT s'était incliné 32-19 face à Bristol.