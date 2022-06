CHALLENGE CUP. Les poules : le Stade Français ira en Afrique du Sud, Toulon hérite d'une poule facile

L’EPCR vient de dévoiler la composition des poules de Challenge Cup pour la saison 2022/2023. On y retrouve les deux équipes sud-africaines, les Lions et les Cheetahs.

Alors que le LOU savoure encore son sacre obtenu il y a pile un mois sur la pelouse du Stade Vélodrome face à Toulon, l’EPCR vient de dévoiler la composition des poules pour la Challenge Cup 2022/2023. Du côté des clubs français, on retrouve Bayonne, vainqueur de la PRO D2 cette année, le Stade Français, PAU, Brive, Perpignan et bien sûr le RCT, qui a manqué sa folle remontée à la toute dernière journée de TOP 14. Bien entendu, la nouveauté de cette compétition sera l’intégration de deux équipes sud-africaines, les Lions et les Cheetahs. Les équipes seront réparties dans 2 poules qui seront-elles mêmes divisées en 3 chapeaux :

Poule A

Chapeau 1 :

Glasgow Warriors

RC Toulon

Bristol Bears

Chapeau 2 :

Connacth

Cardiff Blues

CA Brive

Newcastle Falcons

Chapeau 3 :

Zebre

Perpignan

Bath

Poule B

Chapeau 1 :

Pau

Scarlets

Wasps

Chapeau 2 :

Lions

Benetton Trevise

Stade Français

Worcester

Chapeau 3 :

Dragons

Bayonne

Cheetahs

La compétition se déroulera en 8 week-ends. Quatre seront réservés à la phase de poule et les quatre autres à la phase finale. Les 6 premiers de chaque poule iront en huitième de finale et seront rejoints par les 9e et 10e des deux poules de Champions Cup. Les matchs de phase finale se joueront en match sec. La finale aura lieu le 23 mai 2023 à l’Aviva Stadium de Dublin.