CHALLENGE CUP. La Section Paloise, une nouvelle fois dans l'œil du cyclone après la défaite face aux Cheetahs

Mais qui va rester auprès des joueurs sur le banc de touche à Pau ? Après la lourde suspension de Sébastien Piqueronnies, un autre membre du staff est convoqué par la commission de discipline dès ce mardi.

Une défaite lourde de conséquences

Il faut remonter au 10 décembre 2022, pour retrouver des traces de la défaite de Pau à domicile, pour le compte de la 1ère journée de Challenge Cup. Les hommes en vert s'étaient inclinés sur le score de 16 à 21, face à la franchise sud-africaine. Cependant, à la fin de ce match régnait une atmosphère plus que tendue, notamment entre le corps arbitral et l'encadrement de la Section Paloise. Cette tension avait couté à Sebastien Piqueronnies 10 semaines de suspension, qu'il purge actuellement, pour avoir "agressé" un arbitre physiquement, suite à une poignée de main musclée. Toutefois, c'est au tour de Goeffrey Lanne-Petit, entraîneur de l'attaque, d'être dans le collimateur de la commission de discipline, pour les faits suivants qui lui sont reprochés : "insulte envers l'arbitre assistante, Hollie Davidson après la fin du match". De plus, l'EPCR, qui est l'organisateur de la Challenge Cup vise également le club de Pau en lui-même, car le communiqué stipule : "Des joueurs non identifiés de la Section Paloise ou des personnes liées au club sont soupçonnés d'avoir commis des infractions au règlement disciplinaire de l'EPCR en ayant harcelé les officiels de match après leur sortie du terrain". Si les faits se révèlent être vrais, la Section Paloise devrait encourir de lourdes peines, au vu de la sévérité de la commission de discipline en Challenge Cup.

