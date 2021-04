Challenge Cup. Découvrez les affiches des demi-finales

Dans la petite Coupe d'Europe, Leicester recevra l'Ulster tandis que Montpellier dernier représentant tricolore, se déplacera sur la pelouse du Recreation Ground, à Bath.

Si trois clubs français sont encore en lice pour remporter la Champions Cup, la Challenge Cup de son côté, possède également un représentant tricolore. Difficile vainqueur de Trévise sous une pluie diluvienne, Montpellier s'est offert le droit de disputer une demi-finale au milieu d'une saison morose qui les voit batailler en bas de classement de Top 14. Vainqueur en 2016 de la compétition, les hommes de Phillipe Saint-André rêve d'un scénario similaire même si la tâche ne s'annonce pas des plus aisées. Et pour cause, les Cistes n'ont pas été vernis au tirage au sort puisqu'ils devront se déplacer sur la pelouse de Bath, huitième du championnat d'Angleterre et vainqueur des London Irish en quart (26-13).

Dans l'autre demi-finale, Leicester aura fort à faire. Les Anglais tombeurs de Newcastle en quart (39-15), accueilleront sur leurs terres l'Ulster, sûrement le grand favori de la compétition. La province irlandaise s'est hissée en demi par le biais d'une victoire sur le terrain des Saints de Northampton au tour précédent (27-35). Rendez-vous donc dans trois semaines. Les dates précises et heures des rencontres seront dévoilées prochainement.

