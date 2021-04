Champions Cup. Les affiches des demi-finales sont connues !

En demi-finale de la Coupe d'Europe, le Stade Toulousain recevra Bordeaux, tandis que La Rochelle aura fort à faire face au quadruple champion, le Leinster.

Il y aura donc 3 clubs français en demi-finale de la Champions Cup, on le sait depuis la victoire de La Rochelle face à Sale, ce samedi. Reste que même après les rencontres du jour, on ne connaissait toujours pas les affiches des demies, puisque le format est différent de d'habitude. Là, le tirage au sort en suivant la rencontre Clermont - Toulouse (12 à 21) est venu nous apporter des réponses : le Stade Toulousain, justement, recevra l'UBB lors du week-end des 1 et 2 mai. Le quadruple champion de la compétition face à un novice à ce stade de la partie, l'affiche vaudra certainement son pesant d'or.

De son côté, La Rochelle, l'autre néophyte français, a tiré le gros lot avec la réception du Leinster. Les Irlandais, eux aussi 4 fois vainqueurs de la compétition, ont en effet été tout bonnement impressionnants sur la pelouse d'Exeter (22 à 34), samedi. Alors, les petits poucets feront-ils tomber les ogres ? Réponse dans trois semaines, même jour, même heure, même pommes...

Champions Cup. VIDEO. Grâce à un pack XXL, le Leinster remporte le duel des mastodontes à Exeter