Cette fois, c'est officiel : la légende Sonny Bill Williams raccroche les crampons !

Le Kiwi a officialisé sa retraite à la télévison. Retour sur la carrière d'un monument du rugby, à XV comme à XIII.

"Il est temps de dire stop." Les mots sont signés Sonny Bill Williams, 35 ans. La nouvelle était attendue, elle est désormais officielle : le légendaire 3/4 centre ne foulera plus de pelouses, ballon sous le bras, prêt à lâcher une chistéra dont lui seul a le secret. Double champion du monde avec les All Blacks (58 sélections de 2010 à 2019), vainqueur du Rugby Championship et du Super Rugby, SBW est sûrement le transfuge du XIII ayant le mieux réussi chez les quinzistes.

Champion de NRL avec les Bulldogs, en 2004, le Kiwi (qui a également porté le maillot néo-zélandais à XIII) a d'ailleurs découvert le XV en France, sous le maillot du RCT. Dans le Var, le centre ne restera que deux saisons, le temps de jouer une demi-finale de TOP 14. Le phénomène était lancé.

Quand j'ai annoncé ça (ma retraite, NDLR), ma femme a ouvert de grands yeux mais comme souvent, elle a choisi de m'épauler dans cette décision. Maintenant que je quitte le monde du rugby, j'aimerais juste qu'on se souvienne de moi comme un grand frère, quelqu'un qui a essayé de tout donner pour son sport. Williams via Channel Nine, cité par Rugbyrama

Retourné à XIII après le Mondial 2019, le Néo-Zélandais incarnait le projet de Toronto, en Super League. Sans succès, le COVID et les problèmes financiers de la franchise canadienne le poussant à retourner chez les Sydney Roosters, en Australie.

Pour ses 35 ans, on s'offre une compilation de Sonny Bill Williams, le roi des offloads !Williams, qui a modernisé le rugby grâce à ses offloads, ne quitte pas (encore) le monde du sport pour autant, puisqu'il souhaite encore monter sur le ring pour boxer. Son dernier combat remonte à 2015.