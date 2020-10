Ce que ''Bande Organisée'' du collectif marseillais a changé sur la planète rugby

Vous ne l'avez sûrement pas manqué, mais Bande organisée de Jul et du collectif marseillais fait des ravages également dans le rugby.

C'est le premier single de Jul, celui qui divise autant qu'il rassemble. Si le rappeur marseillais était rugbyman, il serait sûrement ailier au Racing 92 et international français. Mais son nouveau collectif 13'Organisé et son titre Bande organisée est devenu LE phénomène musical du moment, un hymne à l'effigie de Marseille.

Sortie le 15 août dernier, ce son produit par Jul en featuring avec SCH, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Solda et Houari, totalise déjà plus de 100 millions de vues sur Youtube, après avoir été certifié disque de platine en 25 jours. Pas rien, même si on est de la vieille école. Parmi toutes ces écoutes, on pourrait penser qu'il ne s'agit que des footeux, pro-marseillais et jeunes. Mais le rugby s'est pris à la fièvre du "Zumba Cafew", désormais culte dans les vestiaires et club house. Mais pourquoi ?