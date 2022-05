CARNET NOIR. RUGBY. Drame à Montauban avec le décès tragique de Kelly Meafua

Le 3e ligne de Montauban Kelly Meafua aurait perdu la vie cette nuit. Le Samoan serait tombé dans le Tarn après avoir fêté la victoire sur Narbonne en Pro D2.

La Dépêche nous apprend ce samedi le décès tragique du 3e ligne de Montauban, Kelly Meafua. Selon les premières informations, le Samoan serait tombé dans le Tarn du haut du Pont-Vieux. Il avait fêté la victoire de l'USM sur Narbonne en Pro D2 dans une boîte de nuit du centre-ville. Deux autres joueurs de l'USM, le pilier Christopher Vaotoa, et le 3e ligne Dimitri Vaotoa, étaient aussi présents. L'un d'eux aurait été secouru en état d'hypothermie et a ensuite été transporté à l'hôpital dans un état stable, selon France Bleu. Kelly Meafua avait 32 ans. Il avait rejoint Montauban en 2020 en provenance de Béziers où il avait joué deux saisons. Avant cela, il avait porté les couleurs de clubs australiens mais aussi de Narbonne entre 2015 et 2017. Ce vendredi soir, il était titulaire face à ce même club au poste de numéro 8.

L’USM Sapiac annonce dans la douleur le décès de Kelly MEAFUA dans la nuit de Vendredi à Samedi. Le joueur de 32 ans a chuté dans le Tarn au petit matin, et n’a pas survécu. Un de ses coéquipier a tenté de le secourir, sans succès. Transporté à l’hôpital pour hypothermie, il est sorti ce matin en bonne santé. L’ensemble des entrainements sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Tout le club de l’USM Sapiac est choqué par ce drame, et à une pensée pour son épouse, ses enfants ses coéquipiers, et plus généralement, tous les amoureux du club. Kelly était un joueur trés apprécié de tous, sa joie de vivre était communicative et rayonnante. Nous avons aujourd’hui perdu un joueur, un ami, un frère.

Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.