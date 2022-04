CARNET NOIR. Le rugby sud-africain en deuil après le décès tragique de l'ancien Springbok Pedrie Wannenberg

L'ancien Springbok et joueur de Castres et Oyonnax Pedrie Wannenberg a perdu la vie de manière tragique aux USA dans un accident de voiture. Il avait 41 ans.

Passé par Castres entre 2012 et 2014 puis Oyonnax (2014-2016), Pedrie Wannenberg a perdu la vie de manière tragique cette semaine au Texas aux États-Unis. L'ancien international sud-africain a été pris dans un carambolage alors que la police locale poursuivait un suspect. Ce dernier aurait percuté la voiture de Wannenberg. Âgé de 41 ans, il aurait succombé à ses blessures malgré l'intervention des secours. Son fils aurait été également été blessé tandis que sa femme et sa fille, présentes également dans la voiture, n'auraient pas été sérieusement touchées. Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.



Avant de jouer en France, Wannenberg avait découvert l'Europe du côté de l'Ulster. Mais c'est aux Bulls qu'il s'était révélé en jouant pas moins de 99 matchs consécutifs entre 2002 et 2010, remportant plusieurs titres en Super Rugby (3) et en Currie Cup (5). Une performance rare. Sélectionné avec les Springboks à 20 reprises, il avait fait ses débuts à seulement 21 ans contre la France en 2002 à Marseille et joué son dernier match en 2007 face aux All Blacks à Christchurch. En 2007, Wannenburg avait participé au Tri Nations, mais avait raté de peu la sélection dans l'équipe victorieuse de la Coupe du monde, comme en 2003.



Parti aux USA en 2016, il était devenu l'un des premiers Sud-Africains de haut niveau à jouer sur le circuit professionnel américain avec Denver puis Austin au sein de la Major League Rugby. Après avoir pris sa retraite en 2018, il a ensuite déménagé à Austin, où il a travaillé dans la réfrigération et a été entraîneur au club local West Houston Lions. De nombreux hommages lui ont été rendus sur les réseaux sociaux.

