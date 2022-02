CARNET NOIR. Le rugby en deuil après le décès de deux All Blacks en moins de 24h

En l’espace de quelques heures, la fédération néo-zélandaise a annoncé le décès de deux anciens internationaux.

Coup sur coup, ce sont deux nouvelles qui peinent le rugby international. Ce vendredi 25 février, la fédération néo-zélandaise de rugby annonce le décès de Joeli Vidiri à 48 ans. All Black numéro 973, cet ailier d’origine fidjienne avait glané 2 sélections sous le maillot à la fougère argentée. Il a également joué à 7 reprises pour son pays natal. Trois-quart puissant, il jouait avec ses adversaires à l’aide de sa redoutable vitesse. Les prés français s’en souviennent à merveille.

An incredibly sad day continues 😔



Another one of our brothers taken. You’d struggle to meet a nicer guy than Joeli Vidiri, not to mention his remarkable skills on the field.



Rest in Love, All Black #973 🖤🕊 pic.twitter.com/rdud3jnEg5 All Blacks (@AllBlacks) February 25, 2022

Il y a 25 ans, le joueur faisait partie de ceux “qui savent se passer le ballon pour jouer au rugby”, comme l’avait commenté le plus simplement du monde un spectateur briviste selon Libération. En effet, en février 1997, les Auckland Blues se déplaçaient sur la pelouse du cador de l’époque : le CA Brive. Après le coup de sifflet, 80 minutes passèrent. Les Néo-zélandais partirent avec la victoire. Dans leurs bagages, l’essai de Joeli Vidiri à la 62ème minute. En première main, celui qui était également le cousin de Joe Rokocoko, foudroie la défense des Français pour inscrire un essai de 65 mètres. Implacable. RUGBY. INSOLITE. Il y a 40 ans, les All Blacks affrontaient… l’Auvergne !

Quelques heures auparavant, le pays du long nuage blanc pleurait aussi le départ de l’un des siens. Va'aiga Tuigamala est décédé le 24 février dernier à seulement 52 ans. Également placé dans la ligne de 3/4, celui que l’on surnommait Inga était l’un des premiers colosses du jeu. Avec une taille d’1,80 m, il surclasse ses homologues en termes de poids grâce à ses 110 kilos. En 1991, il participe à la seconde Coupe du Monde de l’histoire avec les champions du monde All Blacks.

An icon and an inspiration. Va'aiga Tuigamala is an all-time great who achieved things on and off the pitch others could only dream of.



All Black number 900, you will never forgotten. 🇳🇿🇼🇸 pic.twitter.com/QPWVJOaQCO — All Blacks (@AllBlacks) February 24, 2022

Lancé plein fer, l’international All Blacks à 19 reprises avait d’ailleurs profité de son gabarit pour s’essayer au XIII. Du côté des Wigan Warriors, il avait cumulé plus d’une centaine de matchs pour 61 essais inscrits. Là-bas, il y croisera la route d’une autre légende : Jason Robinson. Sur les réseaux, il réagit à la mort de son ancien coéquipier : “J'ai le cœur brisé ! Je dois tellement à cet homme incroyable ! Il a largement contribué à changer ma vie quand il est venu de Nouvelle-Zélande au Wigan Warriors. J'envoie tout mon amour et mes condoléances à la famille dans ce triste moment.” Comme Joeli Vidiri, Va'aiga Tuigamala a porté les couleurs de deux nations différentes. Il a connu plusieurs sélections avec les Samoa en fin de carrière.

Absolutely heartbroken!💔 I owe so much to this amazing man! Literally helped change my life when he came to ⁦@WiganWarriorsRL⁩ from NZ. Sending all my love and condolences to the family at such a sad time. RIP brother 😢🙏🏽 #Inga #VaigaTuigamala ⁦⁦@Apollo11Rugby⁩ pic.twitter.com/uwyDgrXqRW — Jason Robinson OBE (@Jason15Robinson) February 24, 2022

Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances aux familles des défunts ainsi qu'à leurs proches.