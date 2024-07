CARNET NOIR. Joe Tekori frappé par la disparition tragique de sa femme à seulement 44 ans

Helen Tekori, épouse de Joe Tekori, est décédée à 44 ans. Figure aimée du Stade Toulousain, elle était connue pour sa joie de vivre et son dévouement, laissant un vide immense.

C'est avec une profonde tristesse que la communauté du rugby et le Stade Toulousain ont appris ce dimanche matin le décès d'Helen Tekori, à l'âge de 44 ans.

⚫️ Le Stade Toulousain a appris ce matin avec émotion le décès de Helen Tekori, à l’âge de 44 ans. Épouse de Joe et mère d’Owen et de Preston, Helen était une femme rayonnante et ô combien importante dans la vie du club, notamment par sa joie de vivre.

— Stade Toulousain (@StadeToulousain) July 7, 2024

Épouse de Joe Tekori, ancien international samoan et figure emblématique du club, Helen était une personnalité rayonnante et incontournable dans la vie du Stade Toulousain.

Sa joie de vivre et son énergie communicative faisaient d'elle une figure aimée et respectée par tous au club. Son départ laisse un vide immense et une douleur partagée par toute la famille du Stade Toulousain.

Joe Tekori, profondément touché par cette perte tragique, a exprimé son chagrin sur les réseaux sociaux, partageant des mots déchirants sur l'amour et le manque immense que lui et ses enfants ressentent. « Je ne peux pas imaginer que tu sois partie », a-t-il écrit.

July 7, 2024

Le Stade Toulousain a également rendu hommage à Helen, soulignant son rôle crucial en tant que soutien indéfectible pour Joe et ses coéquipiers. "Helen était une femme rayonnante et ô combien importante dans la vie du club, notamment par sa joie de vivre".

Via La Dépêche, le 3e ligne anglais Jack Willis a également tenu à lui rendre hommage : "Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi aimé par autant de personnes. C’est vraiment la personne la plus incroyable qui nous manquera au-delà des mots".

— Janoh Mulo (@RomainIssart) July 7, 2024

L'ensemble de la rédaction de Rugbynistère adresse ses plus sincères condoléances à Joe Tekori, à ses enfants, ainsi qu'à toute sa famille.