Carnet noir - Disparition tragique et brutale de Christophe Dominici à seulement 48 ans

L'ancien ailier du XV de France et du Stade Français Christophe Dominici est décédé ce mardi à seulement 48 ans.

Le Midi Olympique rapporte ce mardi la tragique disparition de l'ancien ailier du XV de France et du Stade Français Christophe Dominici. Les causes de son décès brutal ne sont pas encore officiellement connues. Sélectionné à 67 reprises avec les Bleus, il a marqué toute une génération de joueurs et de supporters avec ses exploits avec les Bleus comme en 1999 face aux All Blacks. Sans oublier deux Grands Chelems et quatre Tournois remportés. Cinq fois vainqueurs du championnat de France, il avait défendu les couleurs de Toulon puis de Paris avec succès. Il s'était récemment impliqué dans le projet de reprise du club de Béziers (Pro D2).

😢 C'est avec une immense tristesse que le Super Moscato Show apprend la disparition de Christophe Dominici



🙏 Nos pensées accompagnent les siens dans cette épreuve pic.twitter.com/9FsB8fDcbk — Super Moscato Show (@Moscato_Show) November 24, 2020

Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.