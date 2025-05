Carnet Noir - Décès soudain à 37 ans de l’ancien ailier des Springboks Cornal Hendricks

Le rugby sud-africain, et plus largement le monde de l’ovalie, est une nouvelle fois en deuil. Cornal Hendricks, ancien ailier des Springboks, est décédé subitement à l’âge de 37 ans, victime d’une crise cardiaque. Une disparition brutale pour celui qui avait failli rejoindre Toulon.

The Vodacom Bulls are deeply saddened by the passing of Cornal Hendricks, aged 37. A 12-time capped Springbok and key player for the Vodacom Bulls from 2018 to 2023, Cornal was known for his passion, energy, and infectious smile both on and off the field.



