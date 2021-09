Carlos Muzzio, le joueur du Stade Montois qui va vivre son premier Haka à 37 ans !

Le pilier du Stade Montois Carlos Muzzio sera aligné face aux All Blacks ce dimanche dans le cadre du Rugby Championship. Il vient de fêter ses 37 ans !

A falta de una semana para cumplir los 37 años, debutó en @lospumas ante los @Springboks el pilar correntino Carlos Muzzio, formado en el club San Patricio, y se transformó en el Puma #872.#PumasParaTodaLaVida #VamosLosPumas #VamosArgentina pic.twitter.com/S12AhxCVND — Los Pumas (@lospumas) August 14, 2021

C'est un de ces histoires qu'on ne voit qu'au rugby. Il y a encore quelques semaines, Carlos Muzzio affronter Rouen, Béziers ou encore Provence Rugby en Pro D2 sous les couleurs du Stade Montois. Ce dimanche, il sera aligné face aux All Blacks dans le cadre du Rugby Championship avec l'Argentine. Ce sera seulement son deuxième match avec les Pumas, lui qui avait déjà été remplaçant contre les champions du monde sud-africains en août dernier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là car Muzzio n'est pas un espoir argentin. Il a fêté ses 37 ans le 21 août dernier ! Imaginez donc l'état dans lequel il sera dimanche lorsqu'il fera face aux All Blacks et leur célèbre haka !

Quel chemin parcouru depuis la Fédérale 3 à Saint-Denis, puis la Fédérale 1 à Vannes. Sélectionné à trois reprises avec l'Argentine dans le cadre de la Coupe des Nations il y a plus de cinq ans, il a fait la majeure partie de sa carrière en Pro D2. Tout d'abord avec Tarbes puis à Mont-de-Marsan. Club auquel il est fidèle depuis 2014 et où il est devenu une pièce essentielle de la mêlée. S'il a profité de la blessure de Frederico Wegrzyn puis du rendez-vous manqué de Rodrigo Martínez pour cause de quarantaine, Carlos Muzzio ne va pas bouder son plaisir dimanche face à Brodie Retallick, Beauden Barrett et David Havili.