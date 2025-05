Cannes 2025. Antoine Dupont vole la vedette aux stars du cinéma, et entre dans une nouvelle dimension ?

Blessé, Dupont aurait pu disparaître des radars. Au lieu de ça, il monte les marches à Cannes aux côtés d'Iris Mittenaere. Une apparition qui dit beaucoup plus qu’elle n’en a l’air…

Antoine Dupont sous les flashs du festival

Ce jeudi 15 mai, alors que le soleil azuréen illuminait le tapis rouge, c’est bien le soleil du rugby tricolore qui a ébloui le Palais des Festivals. Antoine Dupont, toujours en convalescence suite à son opération du genou, a foulé les marches de Cannes aux côtés d’Iris Mittenaere. Il était présent à l'occasion de la diffusion du film « Dossier 137 » de Dominik Moll.

Au-delà du côté "people", c'est un signe fort : le demi de mêlée du Stade Toulousain n’est plus seulement le maître à jouer du XV de France, il devient aussi icône culturelle. Si Sébastien Chabal a été l'un des premiers joueurs tricolores à sortir du cadre des pelouses de rugby. Le Toulousain s'invite sur tous les terrains. Des plateaux de télé aux plateaux de cinéma, il n'y a peut-être qu'un pas.

Dupont est déjà le visage du XV de France et du rugby tricolore dans son ensemble depuis plusieurs années maintenant. Notamment grâce aux très nombreux trophées qu'il a remportés sous le maillot bleu et avec le Stade Toulousain.

Son sens du jeu chirurgical, sa capacité à organiser la mêlée, les avants et à semer le danger dans les défenses adverses ont fait de lui un “chef d’orchestre” indispensable. L'un des meilleurs à son poste dans l'histoire de l'ovalie. Et le meilleur joueur du monde aux yeux de beaucoup. Mais cette montée des marches, c’est une première historique pour un rugbyman de ce calibre : un engagement au-delà des cinq mètres et une reconnaissance du grand public.

Dupont, ambassadeur tout-terrain

Blessé lors du choc contre l'Irlande cet hiver, Dupont avait dû céder sa place après un déblayage qui avait fait polémique. L’opération du genou, la deuxième pour lui, aurait pu fragiliser plus d’un joueur. Pourtant, c’est avec l’assurance d’un talonneur en mêlée que le capitaine tricolore mène sa rééducation. Loin de broyer du noir, il s'affiche dans la lumière, sourire aux lèvres malgré un genou encore un peu raide.

Au-delà des allées cannoises, c’est toute une culture rugbystique qui gagne à travers lui. Entre partenariats publicitaires et projets associatifs, Dupont incarne désormais la fusion parfaite entre performance sportive et rayonnement médiatique. Son aura dépasse désormais les lignes de craie des terrains de rugby.

Et qui sait, elle pourrait bien le mener à imiter un certain Vincent Moscato en jouant à la fois pour la télé et le cinéma. L'ancien joueur du CA Bègles Bordeaux a non seulement fait du théâtre, mais également joué et fait des apparitions dans 20 films et six séries TV. Sans oublier ses apparitions dans plusieurs programmes très connus. Par contre, on imagine mal "Toto" se lancer dans un one-man-show.